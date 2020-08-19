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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 19 Ağustos 2020, Çarşamba

Telefon kimin?

BİR grup erkek arkadaş, barda otururlarken birinin cep telefonu çalar.
Birisi telefonu açar.
Ortam çok gürültülüdür.
Telefonun öbür ucundaki kadın sesini zorlukla duyar:
- Sevgilim, arkadaşımla geziyorum da, biraz önce çok güzel bir kürk gördüm.
400 TL'cik. Senin kredi kartından alabilir miyim?
N'oooolur, alabilir miyiiiiimmmm?
- Tabi canım, Al.
- Ah sevgilimmmm!
Çok şekersin. Bi şeycik daha var ama kızmayacaksın, değil mi?
- Hayır, kızmam...
- Kuyumcuda tek taş pırlanta yüzük gördüm. Çok güzeldi sevgilim.
Senin kredi kartından alabilir miyim? Bin TL'cik.
N'ooooluuurrrr.
Alabilir miyim?
- Peki, al canım.
- Sevgilim benim.
Bir tanem. Çok şekersin.
Bu akşam sana harika bir gece yaşatacağım.
Canım bir şey daha var. Ama kızarsın diye korkuyorum...
- Kızmam, söyle bakayım.
- Galeride bir araba beğendim sevgilim.
Çok güzeldiiii... 20 bin TL'ye bırakacak. Senin adına bankadan bir kredi açtırsak diyorum sevgilim. Bankanın şube müdürü tanıdık. Sen tamam dersen hemen yapacak işlemleri. N'ooolurrrr sevgilim, seni çok seviyorum.
- Peki, peki. Tamam.
Olur. Al bakalım.
- Tatlı sevgilim benim.
Canım sevgilim. Seni çoook seviyorum. Hadi by akşama görüşürüz.
Genç adam telefonu kapatır ve arkadaşlarına sorar:
- Bu telefon kimindi yahu?..

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Cornealious Michael Anderson III isminde bir adam, 2000 yılında silahlı soygun suçundan 13 yıl hapse mahkum edilmiş. Ancak Missouri eyaleti onu hapishaneye yerleştirmeyi unutmuş.
Durum ancak 13 yıl sonra, tahliye tarihi geldiğinde fark edilmiş.

TESPİTLİ YORUM
Belgeselde köpekbalıkları hastalanmayan tek hayvanmış, sanki hamsi her gün devlet hastanesine gidiyor.

NE KADAR OLDU?
Sürekli dava açan bir Amerikalı, kendisine "Dünyanın en çok dava açan insanı" ödülü verdiği için Guinness Rekorlar Kitabı'na dava açalı 11 YIL OLDU

AlkışlıYorum
FAZLA kilolarından şikayet edip akupunktura gitmeye karar veren tombik anneme babamın yorumu: "Sana bu saatten sonra inşaat çivisi çaksak fayda etmez hanım..." O günden beri küsler, barışmalarını bekliyoruz...

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