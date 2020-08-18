İnanmak istediğimiz yalanlar
ZOR dönemlerin en kurtarıcı cümlesidir. Bazen üzgün bir arkadaşa söylenir, bazen de kendini motive etmek için kullanılır. Fakat ben söyleyeyim, yalanın, en yalın halidir.
Artık düzenli çalışacağım, erken yatıp erken kalkacağım, çok düzenli olacağım: EVET en fazla 2 gün sürer. Üçüncü gününde o uyuşukluk denen virüs, sizi tekrar ele geçirir.
Zaman her şeyin ilacıdır: KÖTÜ gün dostlarının en çok başvurduğu reçetedir.
Evet belki ilacıdır ama o zamanın ne zaman geleceği kimse tarafından bilinmez.
Senden sonra kimseyi sevemeyeceğim, sensiz yapamam: EVET, bunu gerçekten söyler ama en fazla 3 ay veriyorum. Seni unutmak için bütün alternatifleri kullanır ve bunu başarır.
Önemli olan iç güzelliği:
TABII mesela dalağı güzelse, bağırsakları iyiyse seni zora sokmaz. Röntgenci misin ya da dahiliye uzmanı mısın? Bırak arkadaş, kesin çirkin adam ya da çirkin bir kız için kendini zorluyorsun.
Şişman değilim, kemiklerim iri: NE kemik var sende de maşallah diyesim gelir ama diyemem. O iri kemiklerle bir sıkar da benim kemiklerimi kırar diye korkarım. Şişkosun, tut boğazını gerek yok.
Sorun benim: İNANMA, sorun sensin. Seni beğenmedi, buz gibi soğudu seni yiyor.
Biz sizi ararız: HA bunu dediyse benim nacizane tavsiyem, bunu söyleyen kişiye dönün ve "Hayır, ben sizi ararım" deyin. Ya da şu da olabilir: "Biz derken kaç kişi olacaksınız? Fazla kişi aramasın rahatsız olurum" diyerek dalga geçip uzaklaşın.
Çünkü beğenmediler ve aramayacaklar.
Ben artık değiştim:
NASIL yani, huylu huyundan vazgeçer mi? Kendin ol dostum ne değişti? Mutant mısın, değişim geçiriyorsun.
Tam ben de seni arayacaktım: ARASAYDIN.
Klasik vefasız arkadaş seramonisidir. Valla ile şekillenir, güzelleştirilir...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Eşek arıları soktukları kişilerin üzerinde bir koku bırakırlar ki diğer eşek arıları da onları soksun.
TESPİTLİ YORUM
Bitmeyen bir ilişkinin sırrını buldum. Hiç başlamıyorsun.
Fıkra
ÇEKİCİ bir genç kadın, çok zayıf bir bebeği doktora kontrole götürür. Bebeğe bakan doktor, "Bu çocuk iyi gıda almıyor" der ve kadına dönerek, "Lütfen soyununuz" diye rica eder.
Soyunan kadının göğüslerini iyice kontrol eden doktor, "Düşündüğüm gibiymiş hanımefendi, sizin hiç sütünüz yok" der. Kadın:
Tabii olmaz doktor bey, ben çocuğun teyzesiyim...
AlkışlıYorum
"Kocam, çocuklarım beni bekliyor, gitmeliyim" diyerek sürekli kaçma girişiminde bulunan ve bütün huzurevi personeline her gece kök söktüren teyzeye, "Aaa vallahi bırakmam! Bu gece misafirimsin!" diyerek ona 10 yıldır kaldığı odayı yeniymiş gibi tahsis eden kendime, odasını hatırlamadığı halde benim misafirim olduğunu unutmayıp geceyi gayet mutlu ve sakin geçirdiği için de tonton teyzeme alkış istiyorum.
Akıl gidiyor ama hatır kalıyor haberiniz olsun...
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