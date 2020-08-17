İnsanların güvenilmez olduğunu gösteren hal ve hareketler
HERKESLE ışık hızıyla kaynaşıp "Kardeşim" diye hitap eden adam var ya, o bu işte.
Seninle ne ara kardeş seviyesine geldik ki? Samimiyet ile yavşaklık arasındaki ince çizgiyi ayarlayamayan bu arkadaşların pek sağlam pabuç olduğunu söyleyemeyiz.
Başkalarının arkasından konuşması:
SİZİN yanınızda başkasının arkasından konuşan kişi, başkasının yanında da sizin hakkınızda ileri geri konuşuyor.
Kesin bilgi, yayalım.
Hatasını kabul etmemesi:
HATASINI kabul etmeyi bir zayıflık olarak gören, bariz haksızken 40 tane bahane uyduran bu arkadaşlar da güvenilmesi gereken en son kişilerdendir.
Şekilci olması:
AMBALAJINA 'fazla' önem veren bir insanın içinin boş olma ihtimali de yüksek. İçten içe bir özgüvensizlik de söz konusu olabilir. İlgiye doyumsuzca muhtaç olan bu kişiler de güvenilmezlik listemize üst sıralardan giriş yapıyor
Sürekli imaj değiştirmesi:
PSİKOLOGLAR diyor ki; sürekli imaj değiştirme, oturmamış karakterin belirtisidir. Şimdi böyle birine ben niye güveneyim?
Şakayla laf sokması:
BU tipler var ya, çakalın kralıdır. İçindeki kötülüğü böyle 'şaka' yoluyla atarlar.
Bir tepki gösterince de "Ne var canım şaka yapıyoruz!" savunmasıyla kendilerini temize çıkarmaya çalışırlar.
Sinsidir bunlar, yılandır. Çıkarın hayatınızdan.
Sevgi pıtırcığı olması:
DÜNYA toz pembe bir yer değil. Gözyaşı ve acı dolu. Bu arkadaş zaten en başta kendini kandırdığı için çok ciddiye alınacak biri değil. "He" deyip geçin buna.
İyi zamanlarını başkalarıyla geçirip, derdi olunca size gelmesi:
ZOR günlerinde sizi tercih etmesi güzel bir şey gibi görünüyor olabilir.
Ama mutlu anlarını başkasıyla paylaşıp size sadece negatif duygularını döken insan da pek güvenilir gibi görünmüyor.
Hayvan sevmemesi:
HAYVAN sevmeyen insanı da sevmez. Masum canlıları sevmeyen birine neden ve nasıl güvenelim ki?
Bağırarak konuşması:
BU arkadaşlar ortamdaki tüm ilgiyi çekmek için büyük harflerle konuşurlar. İlgi odağı olmak için babasını bile satacak olan bu insanlara pek güvenmenizi tavsiye etmiyoruz.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
George Orwell'in 1984 kitabı SSCB'de antikomünist ve Amerika Birleşik Devletleri'nde komünizmi övüyor gerekçeleriyle yasaklamıştı.
TESPİTLİ YORUM
İtina ile adam dövülür, artistlik yapılır, racon kesilir.
İmza: Klavye
NE KADAR OLDU?
Huawei, iPhone XS almak için sırada bekleyen insanlara üzerinde "Buna ihtiyacınız olacak" yazılı powerbank dağıtarak Apple ile dalga geçeli 2 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Gözlerimde ileri derecede bozukluk var ve lens kullanıyorum.
Lensimi evde unuttuğum talihsiz bir gecede yolda yürürken sigara içmek istiyorum ama ateşim yok.
Karşıdan gelen kel bir adama, "Ateş var mı abi?" diye sormamla yüzüme inen Osmanlı tokatı bir oluyor. Bir şey diyemiyorum.
Zira lensimi unutmasaymışım da o kelin babam olduğunu görseymişim...
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