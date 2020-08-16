Ç.A.C.S.Ü.Y.E.S. erkekleri
Açılımı ise 'Çamaşır Asan, Cam Silen, Ütü Yapan, Evi Süpüren Erkek.' "Var mıdır böyle bir erkek?" dediğiniz duyar gibiyim. Varmış valla ben de inanmazdım, ama varmış.
Şimdi birçok kız arkadaş ya da kadın arkadaşlar, bu yazıyı okurken şunu söyleyecek "Valla evlenilecek erkekmiş." Kendisi sıradan bir erkektir ama onu "erkek değil" diye, tanımlayan arkadaşlar olacaktır.
Ama hatırlatayım yarın öbür gün askere gittiğinizde "Erkek adam çamaşır yıkamaz" tribinde yaşayamaya kalkarsanız bir koğuş dolusu adam sizi döve döve banyoya indirip araba fırçasıyla köpürte köpürte yıkar zor yoldan öğrenmiş olursunuz.
Bekar evinde yaşayıp titiz olan adamlar bu konuya uzak değillerdir. Gayet de iyi yaparlar kim ne derse desin, bekarken bu erkek olanların yüzde 99.9'u ilk fırsatta, yani evlendiğinde bunları sonsuza dek yapmaktan vazgeçecek, tüm sorumluluğunu aslında yapmak zorunda olmayan bir kadına yükleyip mutlu olacaktır.
İşin başka tarafından bakarsak böyle olmaya zorlanan erkekler de var.
"Bunlar güç isteyen işler, biz kadınız çok zayıfız gücümüz yetmez" denilip, kandırılan saf erkek.
Kadınların, böyle bir erkek var mı diye ağzının suyu akadursun olayın başka bir boyutu da var.
Araştırmalara göre kadınlar kendileriyle birlikte evi işi gören adamları daha az erkek gördükleri ve daha az sevdikleri için, kaybetmeye yeminli bir abimiz olurlar.
Ben demiyorum New York Times'ın yalancısıyım.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
NAPOLYON'UN kullandığı kolonya olan "4711" günümüzde hala üretilmektedir.
Ürünün formülü hiç değiştirilmediği için bir gün elinize geçerse Napolyon'un gün içinde nasıl koktuğunu öğrenebilirsiniz.
DEMOKRASİSİYLE örnek gösterilen İsviçre'de kadınlara oy hakkı ancak 1990 yılında tanınmıştı.
TESPİTLİ YORUM
Sokak satıcısı deyip geçme adam halatı "Gel abi gel gündüz dananı, gece kaynananı bağla" diyerek satıyor.
NE KADAR OLDU?
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, durağa canlı yayında bağlanarak maske kontrolü yapalı 1 GÜN OLDU
AlkışlıYorum
BAYRAMIN ilk günü yorgun argın işten geldim ve mutfaktaki kurbanlık etleri görünce anneme;
"Anneeeee mutfağın ortasında ölü ineğin ne işi vaar?" diye sordum ve her halinden babama kızgınlığı belli olan anneciğimden cevap gecikmedi;
"Dokunma babana, o cezalı!"
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