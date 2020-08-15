Espriye verilen karşılıklar

BİLİYORUZ Kİ, bunu hepimiz yaptık, yapıyoruz ve yapacağız arkadaşım...

Evet, dayanamıyoruz, çok komik olmadığını bile bile bir espri yapıyoruz ve istemsiz olarak hemen ortamdaki insanları süzüyoruz çaktırmadan.

Bu yaklaşık 2 saniye falan sürüyor zaten.

İLK DURUM: Kimsenin gülmemesi oluyor. Böyle bir durumda n'apıyoruz?

Hiç bozuntuya vermiyor, hemen konuyu değiştiriyor ve "Yaa geçen gün de bizim şeş var ya şöyle bi'şey anlattı ama" şeklinde ciddi bir konuya dönüyor hemen kendimizi unutturuyoruz.

İKINCI DURUM:

Ufak tebessümler. Böyle bir durumda yapmamız gereken, esprinin hiç üzerine gitmeden, ufak tebessümleri baki kılmak.

Hafifçe gülümsemek ("Evet hoş bi espri yaptım hıhım ne kadar kuul bi insanım" içsesi) havadan sudan bahsetmek, daha fazla espri yapacam diye kasmamak.

Bırakın ufak bi anı olsun, tebessümler daimi kalsın. uzatmayın lan işte kısaca.

ÜÇÜNCÜ DURUM:

Böyle bir espriye beklenmeyecek kadar kahkaha gelmesi. Şimdi böyle bir şey olduğunda, ister istemez egoda bir tavan, kaba et yükselmesi, "ehe ehe" şeklinde kıvrılan ağız şeklinde yan etkiler oluyor. İşte böyle bir durumda yapılması gereken en son şey, ilk şoku atlattıktan sonra espriyi uzatmak ve daha fazla espri yapmaya çalışmak sevgili arkadaşım. Yapma bunu. Yapma ki, birkaç gün boyunca "Ulan geçen şey de bi şey söyledi var ya on saat güldük" tepkileri gelsin.

Herkes sırtına vursun, senin de bi popülerliğin olsun.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

İlk motorlu uçağın mucidi 'Wright Kardeşler' yalnızca tek bir kez birlikte uçabildiler. Babaları bir kaza olması durumunda iki oğlunu birden kaybetmemek için kardeşlere birlikte uçmayacaklarına dair söz verdirmişti.

TESPİTLİ YORUM

Sigara içerken ömrümüz 6 yıl kısalıyormuş.

Gülersek 6 yıl uzuyormuş.

Peki o zaman sigara içerken gülersek. Oha yine ölümsüzlüğü buldum.

NE KADAR OLDU?

Fenerbahçeli Rambo Okan Avrasya Maraton Koşusu'nu kestirmeden bitireli ve fark edilince kazandığı kupayı denize atalı 12 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

Kayınvalidem ve kayınpederim on gündür bizdeler.

Kayınvalidemin eline, gelir gelmez bir şeylerle uğraşsın da her şeye karışmasın diye "Sen iyi becerirsin, bana bir şal örer misin?" deyip bir yumak ip tutuşturdum. Epeyce ilerletti. Fakat geldiklerinden bu yana 10 gün oldu.

Kayınpeder, "Hadi hanım misafirliğin de bir sınırı vardır" deyip gitme sinyalleri verince, ben de o sevinç ve heyecanla, "Aaa olmaz, şalım bitmeden gitmek yok" deyiverdim. Ne mi oldu? O şal yanlış örülüp sökülüyor, örülüp sökülüyor, örülüp sökülüyor da sökülüyor.