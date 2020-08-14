Renkler ve zevkler

İki sevgili alışveriş merkezinde 10 tur attıktan sonra dışardaki mağazaları artık aşındırırlar. Kızımız enerjisi ile yanındaki adamın haşatını çıkarmıştır.

- Son bir mağazaya bakalım, söz aşkım valla bu son.

- Melek ya Allah aşkına bitmedi mi?

- Melek kim?

- Sensin.

- Aşkıma ne oldu? Ne oldu aşkın mı bitti?

- Tamam aşkım bitmedi.

Birden çıktı ağzımdan. Ama 150. mağaza bu. Artık ne olur çıksın Allah'ım. Frodo (Yüzüklerin Efendisi'nin ana karakteri) bile bu kadar yüzüğü aramamıştır.

- Efendimiiiizzzzsss. (Yüzüklerin Efendisi'ndeki Gollum karakterinin taklidini yapar) - Yapma kız çok çirkin oluyorsun.

- Efendiiiiimiiizssss. Gel gel pozitif enerji, pozitif enerji...

- Enerji mi kaldı, 4 saattir ayakkabı arıyoruz. Ben ayaklarımı kaybettim. Yok ki şöyle Sindirella'nın perisi çat diye dokunsa, istediğin ayakkabıyı çat diye karşına çıkartsa.

Ha gerçi peri bıkıp kaçmazsa senden. Neymiş Taba rengi, limon çürüğü nedir ya?

Fuşyaymış, nar çiçeği ya işte bildiğin kırmızı işte. Bu renkleri saysan peri kafayı yer.

- Boşver periyi meriyi gel fikir ver. Ayrıca nasıl bilmiyorsun renkleri?

- Erkekler bilmez öyle, sarıysa sarıdır, kırmızıysa kırmızı, elangiri delangiri bilmem.

- Neyse tamam tamam gel.

O sırada ayakkabı mağazasının satış temsilcisi gelir.

Hoşgeldiniz faslı geçtikten sonra ne istediğini sorar.

Melek: Ya aslında taba rengi bir Stiletto arıyorum.

Semih: Ne hahahaha anlamadım?

Melek: Niye güldün.

Semih: Stiletto mu?

Melek: Neyse boşverin beyefendi, var mı sizde?

Satıcı: O rengimiz yok ama isterseniz şöyle siklamen rengi var..

Semih: Hahahahah ne ne?

Satıcı ile Melek sinirle bakınca.

Semih: Neyse siz siklamene bakın ben stiletto bakayım buralarda...

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Güzel, beğenilen bir durum karşısında "fıstık gibi" veya "bomba gibi" benzetmeleri yapılması bittabi tesadüf değil!

Ayrıca fıstık hiç de sandığınız kadar masum değil, dinamit yapımında kullanılan malzemelerden yalnızca biri...

TESPİTLİ YORUM

Bir kadın güzelse kork; güzel ve yalnızsa daha da kork; güzel, yalnız ve kırılmışsa hemen ölü taklidi yap.

NE KADAR OLDU?

Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup, aşkı Demet Özdemir'i 'Real Madrid'e transfer oluyorum' diye kandırdı.

Özdemir, bu şakaya dakikalarca kahkahalar atınca Özyakup mekanı terk edeli 3 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

Bana gömlek almaya diye çıktık, karıma etek aldık.

Bana ayakkabı alacakken onun bir çantası daha oldu. Gözlüğümü değiştirmek istediğimde yeni bir telefon aldı.

Şimdi karşıma geçmiş ikinci çocuk isteyip istemediğimi soruyor. Kafam çok karışık çook..