İkna yeteneğimız

EN etkili dahiyane metod, "Ölümü gör" diye istenilen şeyi ifade etmektir.

İKİ gözüm önüme aksın ki. Henüz iki gözünün önüne akması görülmemiştir.

"LA oğlum, sen bana güvenmiyon mu?

Kardeşine?" gibi bir duygu sömürümsü soru kalıbının da yer aldığı yöntemler. Çok gider bak bu yöntem.

"SÜTÜMÜ helal etmem" annelerin en büyük silahlarından biridir. Ondan sonraki ise "Geliyor terlik" cümlesidir.

"KAYNIMDA da var." Birisinde mutlaka vardır ve memnundur. Bu da kayın oluyor genelde.

"YAPMAYANI, söylemeyeni, kaçanı, gelmeyeni vb." yüzde 100 çalışıyor.

"ABİ bunun garantisi benim" genelde esnaflarımızın malzemenin ne kadar iyi olduğunu anlatan cümledir.

"AYNISINDAN ben de kullanıyorum, valla aynısı ben de var, aynısından ben de giyiyorum." Esnaf satış ikna stretejisi.

"ALLAH aşkına" ve "Bak Allah'ın adını verdim" cümlesiyle başlayan ikna cümlesi, en hassas noktamızdan girer.

"ŞEREFSİZİM bak." İnanmayın dillerimize pelesenk olan bu ikna yöntemi genellikle şerefsiz diye bitiyor.

"KÜSERİM bak" kızların başardığı eylemdir. Hem tehdit hem de iknayı aynı anda becerebiliyorlar.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

1900'lü yılların başında sigara şirketleri doktor önerilerinin yer aldığı reklamlar yapıyordu.

TESPİTLİ YORUM

Ben istiyor mutlu olmak, hayat diyor yav he he.

NE KADAR OLDU?

Kerem Bursin ile Serenay Sarıkaya'nın ayrılık haberinin ilk günü, güzel oyuncunun Instagram hesabına tam 250 bin yeni takipçi geleli 1 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

Geçenlerde Eminönü'nde Aksaray'a giden treni kaçırmamak için alt geçide girdim. Bilirsiniz; altgeçitte, sağlı sollu dükkanlar ve seyyar satıcılar var. Bunlardan oyuncak satan seyyar satıcıda gördüğüm bir oyuncak beni dumurdan dumura soktu:

ActionMan'leri biliyorsunuz...

Amcalar onun yerlisini üretmişler:

Macera Adamı.

Yalnız beni daha da saşırtan, Macera Adamı (yani ActionMan) tam bir Türk...

Sakallı, Maltepe paketi var cebinde, bir adet Kırıkkale silahı var, bir adet Kuran-ı Kerim, bıçak, yeşil renkte bandana ve tesbihi var!