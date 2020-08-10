Yurdum İnsanları

"NERELİSİN?" sorusuna cevap aldıktan sonra otomatikman "İçinden mi?" diye sormak.

AMCA, hala, dayı, teyze, görümce, kayınço, enişte, elti, bacanak, kaynana, kayınpeder, baldız, yenge, amcaoğlu, halaoğlu gibi akrabalık terimleri.

GELİN-kaynana çekişmesi.

SİGARAYI çoraba veya kulak arkasına koymak.

DÜĞÜNLERDE, eğlencelerde içip içip olay çıkartmak.

KURU fasulye-pilav-cacık, at-avrat-silah, devlet-mafya-polis, kavun-beyaz peynir-rakı, Metin- Ali-Feyyaz, karpuz-peynir-ekmek gibi üçlemeler.

YÜRÜYÜŞ veya dolaşma esnasında eline tesbih, değnek, sopa vb. almak.

YABANCI dil öğrenirken önce küfürleri öğrenmek, yabancılara Türkçe öğretirken de önce küfürleri öğretmek.

YOLCULUK esnasında yanındakine "Yolculuk nereye hemşerim?" diye sorarak muhabbete başlamak.

MEKTUPLARDA "Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüp", "kestane kebap, acele cevap" beklemek.

KENDİNİ tanıttıktan sonra diğer yarışmacı arkadaşlara başarılar dilemek.

JAPONLAR için "Adamlar yapmış abi!" demek.

"BİZİM askerdeyken bir çavuş vardı" diye başlayan askerlik anıları.

ÜTÜ ütülemek, su sulamak, boya boyamak, uyku uyumak, yangın yanması, ölü ölmesi vb. gibi dumur yaratan deyimler.

"GELDİNİZ mi?", "Siz mi geldiniz?" gibi gereksiz sorular.

"KİM o?" sorusuna "Ben" diye cevap vermek.

TELEFONU açan kişiye kendini tanıtmadan "Orası neresi?" veya "Sen kimsin?" gibi sorular sormak.

NEREDEYSE herkese, her şeye takma isim bulmak.

MİSAFİR gelince hemen çay suyu koymak.

LOKANTA gibi yerlerde masaları birleştirerek oturmak.

BÜYÜKLERİN "Biz sizin yaşınızdayken" diye başlayan cümleleri...

BİR işe başvururken muhtardan onaylı ikametgah, fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, noterden onaylı diploma fotokopisi, askerlik belgesi vb. gerekmesi.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

İskoçya'nın Edinburgh kentinde bir hayvanat bahçesinde yaşayan, Nili Olav adlı penguen, 2005 yılında gerçekleştirilen özel bir törenle, Norveç ordu mensuplarından madalya aldı ve albay rütbesine terfi ettirildi.

TESPİTLİ YORUM

Adamlar sen mesaj at diye uzaya adam göndersin, baz istasyonu kursun, telefon üretsin, senin verdiğin cevaba bak "OK!"

GERÇEK KESİT

Amerika'da kadının biri evine gelir ve kocasını mutfakta titrerken görür. Belinden su kaynatıcıya doğru bir kablo gitmektedir. Kadın hemen kalın bir tahta parçası bulur ve adamın koluna vurarak onu elektrik şokundan ayırmaya çalışır. Adamın kolu iki yerinden kırılır. Sonradan anlaşılır ki, kocası orada mutlu bir şekilde walkman dinliyordur.

ALKIŞLIYORUM

Halı saha maçı için çağırdığımız arkadaş ısrarla "Ben maçtan anlamam, gelmeyeyim" dedi. Ama biz dinlemedik ve kaleci olarak götürdük. Sonuç; sağ kolu kırıldığı için 40 gündür işe gelemeyen bir depo sorumlumuz var. Patron hala şutu çeken arkadaşı arıyor.