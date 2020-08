Sevgilinizin eski sevgilisi hakkında bilgiler

1. BU kişiler bir gök cismi gibi hareket ederler. Ya sevgilinizin uydusu olup etrafında dolaşırlar, ya da meteor olup sana bana çarparlar.

2. DİLLERİ zehirlidir. Ama hiç belli etmezler. Sevgilinizi önce gövdesiyle güzelce sarar, sonra diliyle zehirlerler.

3. AVINA sinsice yaklaşıp, "Sadece eski günlerimizi yad edelim istedim tatlım!" silahını kullanırlar.

4. HER yerde sizi eleştirmesiyle tanınır. Sevgilinizi daha çok hak ettiğini düşünür. Ve bunu herkese anlatırlar.

5. TATLI ve hoş görünüp önce sevdiceğinizin sonra etrafınızdakilerin gönlünü kazanmaya çalışırlar.

6. İKİNCİ, hatta üçüncü planları bile her zaman hazırdır.

Her ihtimali düşünürler.

7. GÖZLERİ çok iyi görür.

Bu yüzden uzak ve görünemeyeceği yerleri seçerler. Orada gözlerini sevdiceğinize diker, saldırmak için uygun anı beklemeye başlarlar.

8. O anı bulduklarında saldırmaktan çekinmezler. Sizi saf dışı bırakmaya çalışırlar, oyunu kuralına göre oynamazlar.

9. ÇOK fazla süslenip, püslenseler bile içlerindeki canavarı bir türlü sizden saklayamazlar.

10. AMA başkalarına ise bu şekilde görünürler.

11. EN sinsi tuzaklarını siz başka yerlere odaklanırken gerçekleştirir. Bu yüzden gözlerinizi ondan ayırmamanız gerekebilir.

12. EĞER avına ulaşırsa, yapabileceğiniz çok fazla şey kalmaz. Çünkü önce ağzından saçtığı alevlerle güzelce bir daire çizer sevdiceğinizin etrafında.

13. SONRA ağzını kocaman açıp, sevdiceğinizi midesine indiriverir Allah muhafaza.

14. ONU uzaklaştırmak içinse en etkili yol, elinize bir kürek alıp Jüpiter'e kadar kovalamaktır.

15. ETRAFINIZDA küreğe benzeyen hiçbir şey yoksa, sağlam bir yumruk işe yarayacaktır.

16. TEKRAR ayağa kalkması kısa sürede gerçekleşecektir.

17. KAYBETMEYİ hiçbir zaman kabul etmez sevgilinizin eski sevgilisi. Bu yüzden her seferinde yeniden deneyecektir. En iyisi mi siz sevgilinizi hiç evden çıkartmayın.

Çünkü onlardan kurtuluş hiçbir zaman yok.



