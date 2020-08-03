Polyanna tablosu
FATURALARINI ödeyebiliyorsan, bir işin var demektir.
PANTOLONUN biraz sıkıyorsa, aç kalmıyorsun demektir.
GÖLGEN seni izliyorsa, güneş ışığını görüyorsun demektir.
OTOBÜSTEN indiğin yerden işyerine yolu uzun buluyorsan, yürüyebiliyorsun demektir.
YANINDAKİ adamın sesinden rahatsız oluyorsan, duyuyorsun demektir.
CAMLARI silmen, çatıyı onarman gerekiyorsa, bir evde yaşıyorsun demektir.
DOĞALGAZ faturan yüklü geliyorsa, ısınıyorsun demektir
YIĞINLA yıkanacak ve ütülenecek çamaşırların varsa, yığınla giyeceğin var demektir.
ÇALAR saatin sabahın köründe çalıyorsa, yaşıyorsun demektir.
AKŞAMLARI kendini yorgun hissediyor ve bacakların ağrıyorsa, o gün üretici olmuşsun demektir.
VE tüm bunların farkına varabiliyorsan mutlusun demektir.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Steve Jobs, ölüm döşeğindeyken oksijen maskesini, tasarımını beğenmediği için takmamıştır.
TESPİTLİ YORUM - TÜRKLER'İN HATALARI
Eğer bir berber bir hata yaparsa, bu yeni bir tarzdır...
Eğer bir şoför bir hata yaparsa, bu bir kazadır...
Eğer bir doktor bir hata yaparsa, bu bir müdahaledir...
Eğer bir mühendis bir hata yaparsa, bu yeni bir atılımdır...
Eğer ebeveynler bir hata yaparsa, bu yeni bir kuşaktır...
Eğer bir politikacı bir hata yaparsa, bu yeni bir hukuk kuralıdır...
Eğer bir bilim adamı bir hata yaparsa, bu yeni bir keşiftir...
Eğer bir terzi bir hata yaparsa, bu yeni bir modadır...
Eğer bir öğretmen bir hata yaparsa, bu yeni bir teoridir...
Eğer bir patron bir hata yaparsa, bu bizim hatamızdır...
Eğer bir personel bir hata yaparsa, bu bir "HATA"dır.
NE KADAR OLDU?
Kayseri'de uyuşturucu çetesini çökertmek için dilenci kılığına giren polis görevini tamamladıktan sonra polislik görevini bırakıp dilencilik yapalı 22 YIL OLDU
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