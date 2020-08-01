Kadınlarda ‘Peki’ kelimesinin anlamı
Avına saldıran bir kaplan kadar hırçın ama bir o kadar da sessiz olurlar. "Peki" dedik, kavga bitti sandın di mi? Yok öyle bir şey.
"Peki" demiş kadın matador karşısındaki boğadan bile daha tehlikelidir.
Kırmızıyı kendine göster ve at kendini dışarı. Geriye dönerken en sevdiği şeylerden almayı sakın unutma. Ama unutma bu seni affettirmez, sonunu biraz geciktirir o kadar.
Ne demek istiyor bu peki kelimesinde:
BOYUN posun devrilsin.
BEN sana bunun hesabını sormaz mıyım?
ŞIMDI bir şey demiyorum ama burnundan fitil fitil getireceğim.
KALBIM az önce bin parçaya bölündü.
BUNU 3 yıl sonra da 30 yıl sonra da yüzüne vurucam.
YA şu an hiç tartışasım yok yoksa aklını alırdı.
İYI tamam umrumda değilsin.
ANLADIK sus iki dakka kafamı dinliyim.
HAYATINI mahvedicem hayatını!
DEMEK buraya kadarmış...
NE halin varsa gör.
İÇIMDEN deli gibi küfrediyorum sana.
BUNLARI hep yazıyorum kenara...
YAV he he...
HA arkadaşların benden önemli yani çok güzel.
BEN haklıyken hala üstelediğine inanamıyorum.
TAMAM...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Çin'de İngilizce konuşan kişi sayısı Amerika'dan daha fazladır.
TESPİTLİ YORUM
Erkeğin kadın görünce uzaklaştığı yer trafiktir.
NE KADAR OLDU?
Eşinin vefatı üzerine edebiyatımızın en acı eserlerinden Makber'i yazan Abdulhak Hamit Tarhan iki hafta sonra eşinin taziyesinde tanıştığı bir kadınla evleneli 130 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Kardeşim karne almıştı.
Fakat birçok zayıf notu vardı. Annem, babamla beni kenara çekip uyarıları sıralıyordu:
"Sakın çocuğun moralini bozmayın.
Sakın kötü bir şey söylemeyin." Uyarılar özellikle babama yönelikti:
"Hele de sen, sakın çocuğun gururunu kırma." Babam daha fazla dayanamadı ve sordu;
"Karne için ne zaman özür dileyeceğiz?"
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