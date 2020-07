Bayramınız mübarek olsun

HER geçirdiğimiz yıl eski bayramların tadından giderek uzaklaşır olsak da zihnimizde bir yerde, çocukluğumuzda bayrama dair ucu bucağı olmayan biriktirilmiş anılar var. En önemlisi de bizler büyüyüp başka koşturmacaların içinde olsak da, hala bayram harçlığı ve şeker için koşturan çocuklar vardı.

Maalesef bu yıl Coronavirüs illeti yüzünden bayramın hiç tadı olmayacak. Umuyorum bayramlar her zaman çocuklar için en yaşanılası zamanlar olur ve her çocuk asla unutamayacağı bayram anıları biriktirir.

YENİ alınmış gıcır gıcır bayramlıklar.

UZUN sıralar beklemeye karşın gerçekleştirilmiş bayram tıraşı.

TÜM gün mahallede basmadık zil bırakmadıktan sonra alınan bayram harçlıkları.

BAYRAM harçlığı...

AĞIZDA bıraktığı lezzet kadar renkleriyle de heyecanlandıran şekerler.

MİSAFİRLER için yapılmış tatlılardan sürekli aşırma isteği.

BAYRAM baklavası...

BAYRAM namazı dönüşü hemen bayramlaşmak için beklenen baba.

BAYRAM tatilinde gidilecek tek rota eli öpülecek büyüklerdi.

TÜM konu, komşu, akrabalarla bayramlaşma merasimi yeni gelecek harçlıklar demekti.

KAPI kapı gezerek mahallenin fahri bekçiliği bayram süresince çocuklardan sorulurdu.

Bonus; Eski bayramlar tüm çocukların Barış abisiyle bir başkaydı…

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Helesa geleneğinin ortaya çıkmasıyla ilgili Sinop'ta yaygın olarak anlatılan bir efsane bulunuyor.

Fırtınalı bir günde, bir gemi Sinop Limanı'na demir atmış.

Gemi haftalarca limanda kalmış ve erzakları tükenmiş.

Geminin kaptanı yaşanan bu durumdan kurtulmak için bir şeyler düşünmeye başlamış.

Gemiciler ellerinde fenerlerle kapı kapı gezip maniler söylemeye başlamış. Mani söyledikleri için de halk gemicilere para vermeye başlamış. Sinop'a bu gelenek halen yaşatılıyor.

Ramazan ayında ve bayramda gençler fenerle kapı kapı dolaşır ve mani söylerler.

Toplanan para ise bir hayır kurumuna bağışlanır.

TESPİTLİ YORUM

Bayramda akraba ziyaretlerinde büyükler öyle sorular soruyor ki iş görüşmesine mi geldim bayram ziyaretine mi geldim kafam karışıyor.

Mülakat stresi yaşamamak için akrabalarımı ziyaret etmeyeceğim.

ALKIŞLIYORUM

ANNEM yemek yaparken dolaptan çıkardığı eti kaybetmiş.

Valla da billa da çıkarmışmış.

Aradık taradık, et yemeğin içinden çıktı.