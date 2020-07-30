Erkeği mutfağa nasıl sokarsın?
ÇİÇEKLİ-böceklimeyveli mutfak önlükleri yerine Örümcek Adam Terminatör X-Man desenli önlükler yapılsın.
FIRIN eldivenleri kaleci eldiveni gibi tasarlansın.
ÇÖP kutusu yüksekçe bir yere koyulsun; basket atmayı severler!
İSVİÇRE çakısını da severler mesela; onun gibi birden fazla fonksiyonu bir arada sunan aletler üretilsin.
TELEVİZYON mutlaka olsun ve öyle bir ayarlansın ki yalnızca Kurtlar Vadisi ve futbol maçları izlenebilsin.
MÜMKÜNSE porselen kristal gibi 'kırılgan' maddelerden yapılmış kapkacak bulundurulmasın!
Demir çelik olabilir.
DETERJANI kendisi koyan bulaşıkları kendisi yerleştiren ve uzaktan kumandayla çalışan bulaşık makineleri icat edilsin.
MUTFAK aletlerinin kullanım kuralları mümkün olduğunca basitleştirilsin.
OCAĞI yakmak için kullanılan çakmak Zippo olsun.
MUTFAKTA internete bağlı bir adet dizüstü bilgisayar olsun ki makarna suyunun kaynamasını beklerken ayaküstü oyun oynayabilsinler.
ETRAFTA çerez dolu kaseler küllük ve benzeri mühimmat bulundurmak faydalı olabilir.
YEMEK kitaplarının dili değişsin yeni bir mutfak terminolojisi oluşturulsun. "Bir tutam tuz" yerine "Çakının ucuyla tuz" yazılsın mesela.
TENCERE, tava ve cezve gibi mutfak eşyaları yıldız futbolcu desenleriyle bezensin. (Takım kuracağım diye onlarca tencere almaya kalkabilirler. Dikkat edin.)
YEMEĞİN yanması ya da başına başka bir felaket gelmesi durumunda acil çözüm için mutfak panosunda pizzacı, kebapçı ve hamburgerci telefonları bulundurulsun.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Ortalama olarak bir insan tüm hayatının iki haftasını trafik ışıklarının değişmesini bekleyerek harcar.
TESPİTLİ YORUM
Melih Cevdet'e sormuşlar "Evlilik nedir?" diye. O da "Eskiden kız tarafı ve oğlan tarafı bir araya gelirdi... Yeni çiftin kuracağı yuva için beraber hazırlık yapardı... Birlikte mağazalara gidilir, alışverişler yapılırdı. Evleri beraberce düzülürdü. O zamanlar evler genelde bahçe içinde müstakil evlerdi. O yüzden buna 'EVLENMEK' denirdi. Şimdi ise yeni evliler apartman dairelerinde yani katlarda oturuyorlar. Bu yüzden artık evlilik KATLANMAKTIR" demiş.
AlkışlıYorum
Üniversite yıllarımda kulak rahatsızlığımdan dolayı hastaneye gitmiştim.
Doktor muayene esnasında rahat olmam için benimle sohbete başladı.
- Öğrenci misin?
- Evet.
- Ne güzel hangi üniversite?
- Uludağ.
- Ben de oradan mezun oldum.
- Hangi bölümde okuyorsun?
- İşletme dedim ve bombayı patlattım:
- Siz hangi bölümden mezun oldunuz?
- Sence?....
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