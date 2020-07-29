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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 29 Temmuz 2020, Çarşamba

İlk kahvaltı

EVLİLİĞİN ilk sabahında, koca erkenden kalkıp sabah kahvaltısı hazırlar. Kahvaltının zengin ve ihtişamlı olması için kolları sıvar. Güneşli bir gününde, oturduğu dairenin balkonunda masayı çiçeklerle süsleyerek işe koyulur. Ocakta çay demlenirken domatesleri, salatalıkları itina ile doğrar.
Peyniri, zeytini, yağı, balı, reçeli, kaymağı ve daha bir sürü çeşidi masanın üstüne dizer. Derler ya "Bir tek kuş sütü eksik" diye. Aynen öyle. Sakin bir pazar sabahında, itina ile hazırlanmış harika bir sabah kahvaltısı. Karnı tok olanın bile iştahını kabartacak cinsten. Yatmakta olan yeni gelin, kocasının yaptıklarından habersiz mışıl mışıl uyumasına devam eder. Koca, karısını uyandırır ve kahvaltının hazır olduğunu söyler.
Yeni gelin uykusundan kalkar, lavaboya gidip elini yüzünü yıkadıktan sonra hava almak için balkona çıkar bir de ne görsün?..
İtina ile hazırlanmış muhteşem bir kahvaltı.
Gördüklerine inanamaz.
Bir erkeğin bu kadar centilmen ve becerikli olmasına şaşırıp kalır.
Kocasının bu davranışı karşısında nasıl teşekkür edeceğini bilemez. Karıkoca birlikte kahvaltı masasına oturduktan sonra koca, karısının gözlerinin içine bakarak;
"Karıcığım, bundan sonra sabah kahvaltılarını böyle istiyorum..."

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Bir kadın günde ortalama 62 kez gülümserken, bir erkek yalnızca 8 kere gülümser.

TESPİTLİ YORUM
Sen bir kadını üzerek tek seferde çektirirsin, o taksitlere bölüp sana taksit taksit ödettirir.

NE KADAR OLDU?
Napoli-Roma maçında takımı yenildi diye ağlayan çocuk jest olarak Beşiktaş maçına getirildi.
Napoli, bu kez de Beşiktaş'a yenilince çocuk yeniden gözyaşlarına boğulalı 4 YIL OLDU

AlkışlıYorum
DÜZ hesap olsun diye rejime başlamadan önce 3 kilo daha alan başka aklı evvel tanıyor musunuz?
Şahsen ben tanımıyorum.
SÜREKLİ borç isteyen akrabamız için babamın yorumu:
"Yıllardır inek gibi sağılmaktan memelerimiz sarktı valla!"

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