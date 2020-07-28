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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 28 Temmuz 2020, Salı

Erkekler için hayat kurtarıcı bilgi

KENDİ kriterlerinizin dışında bir bayanla yakınlaşın ve kendi kendinizi şaşırtın.
SİZE doğrudan bir tehdit oluşturmuyorsa kesinlikle kimseye vurmayın.
KIZ arkadaşınızı ilk buluşmada kesinlikle bir sinemaya götürmeyin.
HİÇBİR şey kaliteli bir takım elbiseden daha çekici olamaz.
BİR kişi ile konuşurken daima o kişinin gözlerine bakın.
BİR şeyi ihtiyacınız olmadan önce alın.
HER zaman hazırlıklı olun.
KIYAMET bile kopsa kontrolü kaybetmeyin.
EGZERSİZ sizi mutlu edecektir. Koşun, ağırlık kaldırın ve bir spor yapın.
KRAVATINIZI giyinmeden önce dişlerinizi fırçalayın.
HER hafta ailenizi arayın.
EL sıkışmanız sert olsun.
KIZ arkadaşınızın ayakkabısını övün.
VÜCUT dilinizi kullanın.
BİRİNİN elini sıkarken daima ayakta olun.
KAYBETMEYİ göze alamayacağınız şeyler için ödün vermeyin.
ERKEKLİK sadece kendi başınızın çaresine bakabilmeniz değildir. Aynı zamanda diğer insanlara da desteğinizi göstermenizdir.
YÜRÜRKEN daima dosdoğru durun.
ÇEKİCİ erkekler bir şeyi en son bitirmezler. Sadece sıkıcı erkekler bunu yapar.
ÖĞRENMEYİ asla bırakmayın.
DIŞARIYA çıkacağınız zaman, sanki hayatınızın aşkıyla buluşmaya gidiyormuşçasına giyinin.
KENDİNİZ hariç, kimseyi mutlu etmek için kendinizi değiştirmeyin.
EĞER bir odadaki en akıllı kişi siz iseniz muhtemelen yanlış odadasınızdır.
KADINLAR kendine güvenen erkekleri seksi bulur.
HAYATINIZDA neyi istiyorsanız onu yapın, fakat yaparken en iyisi olun.
HİÇ kimse ölümün eşiğine geldiği vakit hayatının büyük bir çoğunluğunu çalışarak geçirmiş olmak istemez.
Bu yüzden "HAYATIN TADINI ÇIKARTIN."

LÜZUMSUZ BİLGİLER
İnsanlara yapmalarını istediğiniz şeyi sağ kulağına ve bileklerine dokunarak söylerseniz, yapmaya yüzde 50 oranında daha fazla meyilli olacaklardır.

TESPİTLİ YORUM
Erkeklerin yaş grubuna göre takıldığı yerler:
0-6 park, 6-15 okul 15-25 eğlence 25-50 iş 50-80 cami Kadınlar:
0-6 oyun 6-80 alışveriş

NE KADAR OLDU?
Selçuk Yöntem, tost yerken fotoğrafını habersiz çekip menüye koyan işletmeye açtığı tazminat davasından 286 bin TL kazanalı 3 YIL OLDU

AlkışlıYorum
En yakın arkadaşımın onu terk edip eski sevgilisine dönen erkek arkadaşı hakkındaki orjinal yorumu:
"Madem dünkü yemeği ısıtıp yiyecekti beni niye pişirdi, anlamadım ki..."

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