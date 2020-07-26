Bir kadınla yaşamadan önce okuyun
YATAĞIN duvar tarafına geçin ve % 35'lik kısımda yatmaya alışın.
BANYODA kesinlikle kıl tüy bırakmayın.
ÇIKARDIĞINIZ şeyleri ortada bırakmayın. Alıp bir yere koyacak ve "Nerede çıkardıysan oradadır!" deyip size evde tur attıracaktır.
MUTFAK düzenini asla bozmayın her defasında azar işitirsiniz.
YATAĞA birlikte gitmeye hazır olun. Çünkü üşüyen ayaklarını ısıtacak bir bacak arası lazım.
HER sinirlendiğinde "Muayyen gününde misin?" diye sormayın. Kadınlar sadece regl olduğunda sinirlenmiyor.
KAPIDAN girer girmez "Yemekte ne var?", "Off öldüm bugün", "Hemen uzanacağım", vb. şeyler söylemeyin.
BI merhaba deyin, nasılsın deyin, iyi misin deyin. Bunun kadını erkeği yok gerçi biraz insan olun.
"HAYAT müşterektir" şiarını benimseyin.
EV işleri kadının dış işleri benim gibi bir sığlıkla pek fazla yol alınmaz.
KADININ ailesi, eşi, dostu ziyarete geldiğinde söylenmeyin."Evimde bile rahatım yok" gibi çıkışlar yapmayın.
Evi babanızın evinden mi getirdiniz?
Orası artık ikinizin de evi, sizin arkadaşınız, ziyarete gelen akrabanız yok diye çirkefleşmeyin.
EĞER kadın bacağının, ayağının, sırtının vs. çok ağrıdığından bahsediyorsa % 100 masaj istiyordur. "Yarın bi doktora git" demeden önce güzelce ovun.
KADIN birlikte yaşamasanız bile yalanlarınızı er geç yakalar, birlikte yaşamaya başladığınızda "er" yakalar, geç olmaz.
HER şeyi birlikte yapmaya hazır olun. Bir şeyi tek başınıza yapmak istediğinizde "niye, kimi götüreceksin?" sorusunun gelmesi kaçınılmaz.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
1938'de Hitler, Time dergisi tarafından "Yılın Adamı" seçildi. Daha da garibi 1939 yılında Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi.
II. Dünya Savaşı 1939'da başladı...
TESPİTLİ YORUM
Birisi içeriden ağır adımlarla demlikle çay yenilemek için geldiğinde çayın sıcaklığı farketmeksizin mekanda bulunan kişiler çayı fondipler.
Bu değişmez bir kuraldır.
NE KADAR OLDU?
Düzce'de 135 km hız ile radara yakalanan bir kişi polise, "Bu arabaya niye 250 km hız sınırı yaptılar.
Sokmayın o zaman ülkeye" diye veryansın edeli 1 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Kanserli hastalar yararına yaptığımız ilk konserimizde, hocamızın hazırladığı repertuardaki ilk şarkı, "Bir ihtimal daha var o da ölmek mi dersin." Hem şarkıya hem hocamıza kuvvetli bir alkış lütfen.
Borsadaki zararımı öğrenen ailemin tepkisi:
"TMSF el koyar da, kurtuluruz inşallah senden!"
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