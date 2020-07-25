Maç hafızası
Futbol da, erkekler için önemli bir konu olduğundan bazı erkeklerin inanılmaz bir maç hafızası olması doğaldır.
Ayrıca bu maç hafızası sayesinde kendilerine benzeyen kişilerle inanılmaz zevkli sohbetler gerçekleştirebilirler.
Bazı kadınların "Futbol mu, ben mi?" diye iki seçenek sundukları bile görülmüştür. Nasıl mı alın size örneğin daniskası;
- Ertan!
- Efendim aşkım?
- Ne yapıyorsun?
- Maç özetlerine bakıyorum.
- Hımm bir şey sorucam. Bir maç sorsam hatırlar mısın?
- Bilmem mi ya?
- Hadi bakalım.
- 1998-99 sezonu 21. hafta açılış maçı... Fenerbahçe- Samsunspor maçı kaç kaç bitti?
- Maçın orta hakemi Ali Uluyol idi. 32. dakika Metin Diyadin'in ayağı kırıldı. Hatta ayağını Kıran Vural Korkmaz, maçı sarı kart ile tamamlamış ve Samsunspor'un golünde asisti yapan futbolcu olmuştu. Vural Korkmaz'ı sahada tutan Ali Uluyol, 87. dakikada rakibine sert giren Murat Yakın'ı ise direk kırmızı kart ile cezalandırmış ve Fenerbahçe fırtınasını melteme çeviren süreci başlatmıştır.
9 maç üst üste kazanan Fenerbahçe bu haftadan sonra istikrarsız bir görüntü çizmiş ve sezonu 3. olarak bitirmişti.
- Yaaa!
- Yaaa sen ne diyon hafıza bu hafıza.
- Eee müthişmiş. Hafıza süper bakalım bir soru daha sorcam ama düşünmeden cevap vereceksin.
- Sor ya hafızanın kralı bende.
- Pekiiii. Tanışma tarihimiz ne zaman?
- ...... şeyy şimdi ne alakası var ya?!
- Söyle hemen Ertan!
- Şeyyy. 15 Ağustos.
- Hahhh! Ağustos'muş. Ya biliyordum yaaa. Hani hafızanın kralı? Demek ki futbolu benden daha çok seviyorsun belli oldu.
- Ya ne alakası var aşkım.
- (Taklit ederek) Yı ni ılıkısı vır ışkıım. Çok alakası var beyfendi. Valla tek soru, ben mi futbol mu?
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Cherly Perkins adındaki Amerikalı kadın kendini asarak intihar ederken ipin kopması üzerine ip üreticisi firmaya dava açmış ve 2 milyon dolar kazanmıştır.
TESPİTLİ YORUM
@cenkkkkkkkkkkk Evde tırnak makasının yeri olmaz sağa sola bakarken bulursun.
NE KADAR OLDU?
Taksim'de bir kadın, 35 tane Suriyeli çocuğa döner-ayran sipariş edip parasını ödemeden kaçalı 5 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Annem, ablam ve ben evlenecek yeğenimin çeyizlerini topluyoruz.
Ablam gözleri dolu dolu "Ah be ne çektim bu deliden.
Küçükken yoldan geçenlerin kafasına patates atardı" diye ağlayarak anlatmaya başlıyor.
Annemin ortamı dağıtan yorumu gecikmiyor:
"Demek ki o zaman patates ucuzmuş."
TAVSİYE EDİYORUM
Yazar Ayşe Uysal'ın ilk kitabı raflarda. Annesinin yaşadığı şiddet ile büyüyen, sevdiği ilk adamdan darbe alan küçük bir kız çocuğuydu Aslı. Hayata ilk kalesindeki sorunlara göğüs gererek başladı.
Yaşamı boyunca dimdik durmaya çalıştı duvarları ve önyargılarıyla. Ta ki Selim ile karşılaşıncaya dek. Asıl hikâyesi orada başladı.
Kadının gücü, vefası, merhameti, sevgisi ve içindeki çocuğu göreceğiniz sizin de sımsıcak hissedip kendinizden bir şeyler bulacağınız bir yaşam mücadelesi. İçinde bir tutam aşk, bir tutam gökyüzü eşlik edecek sizlere… Aslı'yı neler bekliyor hep birlikte göreceğiz.
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