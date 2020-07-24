Aşkla ilgili enteresan bilgiler-2
İnsanlar öpüşürken kafalarını sağ tarafa yatırmaya çok daha meyilliler (yüzde 65).
Kadınların yüzde 43'ü, kendileri bağlanmaya hazır olmadan, partnerlerinin evliliği düşünmesini istemiyor.
Yeni aşık insanlar düşük oranda serotonin hormonu salgılıyor, obsesif kompülsif hastalığı olanlar kadar düşük.
Belli ki bu yüzden kendimizi aşık olduğumuz insana takıntılı olma seviyesinde, fazlası ile kaptırıyoruz.
Uluslararası Philadelphia Havaalanı, yeni yapılan bir ankete göre, aşık olunacak bir numaralı havaalanı seçildi.
Bir matematik teorisine göre, uzun dönem ilişkiye gireceğimiz insanı seçmeden önce bir düzine insanla çıkmalıyız; bu gerçek aşkı bulmamız için en iyi fırsat.
Seks beklentisi içinde olan bir erkeğin sakalı daha çabuk uzuyor.
Verona, Shakespeare'in ünlü aşk hikayesi Romeo ve Juliet'in geçtiği İtalyan şehri, her sevgililer gününde Juliet adına bine yakın mektup alıyor.
Terk edildiğimizde, bir süre için bizi reddeden insanı çok daha fazla severiz diyor Why We Love'un yazarı, Rutgers Universitesi'nden Dr. Helen Fisher. Mutlu bir çiftken yanan beyin hücreleri aktif olmaya devam ediyor.
Ofis aşklarının bir sebebi var: Aşkın tek büyük prediktörü yakınlıktır.
Aşinalık, rahatlık ve samimiyeti doğurur...
Her 5 uzun süreli ilişkiden birisi, çiftten biri ya da her ikisi de başka bir ilişki içinde olduğu zaman başlamış oluyor.
Ve evet belki bu bir sürpriz olmayacak ama paylaşmadan edemedik:
Romantik bir ilişki her iki cinsiyeti de daha mutlu kılıyor.
Bağlılık ne kadar güçlü ise mutluluk da o kadar büyük oluyor!..
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Erkek baykuşlar, eşleri uyurken dengesini kaybedip düşmesin diye onlara yastık olurlar.
İnsanlar da ise tam tersi eşlerini parçalayıp bidonun içine koyuyorlar.
Bir de kuş beyinli diye hakaret ederiz.
TESPİTLİ YORUM
Bir erkeğin en zayıf anı güzel bir kızın "Abi" dediği andır.
NE KADAR OLDU?
İstanbul'da 17 yaşındaki bir genç kız, "Justin Bieber'i bağlama büyüsü vaadiyle üfürükçü tarafından dolandıralı tam 7 YIL OLDU
AlkışlıYorum
İNTERNET bağlantısının ismini "AzYedeinternetal" diye değiştirip şifre koyan sevgili komşum; çok ayıp ettin bilesin...
BU gerçek bir olay; yaşlı teyzenin biri minibüse biner inme zamanı geldiğinde dili sürçerek:
- Şoför bey evladım, müsait bir yerde iner misin?
- Hayırdır teyze sen mi kullanıcan?
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