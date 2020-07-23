Aşkla ilgili enteresan bilgiler-1
SABAHLARI eşlerini öpen erkekler, öpmeyenlerden 5 yıl daha fazla yaşıyor.
BİLİNEN en eski aşk şarkısı 4 bin yıl önce yazıldı ve Dicle ile Fırat nehirleri arasındaki bölgeden çıktı.
FEMİNİST kadınlar, hemcinslerine göre çok daha romantik ilişkiler yaşıyor.
İNSANLARIN üçte ikisi yeni tanıştıklarından çok, bir süredir tanıdıkları insanlara aşık oluyor.
NASIL aşık olduklarını anlatan insanlar, sürecin kontrol dışı olduğuna inanıyor.
AŞIK olmak, vücut ve zihin üzerinde sakinleştirici bir etkiye sebep oluyor ki bu da bir yıl boyunca sinir gelişimini yükseltiyor ve sinir sistemini yeniliyor.
Aşk insanın hafızasını da geliştiriyor.
AŞK aynı zamanda strese de sebep olabiliyor.
Aynı psikolojik tepkileri veriyoruz; gözbebekleri büyüyor, avuçlar terliyor ve kalp atışları hızlanıyor.
BEYİN taramaları, sevdiğinin resmini gören insanların caudatusta bir hareketlilik yaşadığını gösteriyor, beynin ihtirasları kapsayan kısmı.
GÜNEY Pasifik'teki Tiwi kabilesinde yaşayan kadınlar doğar doğmaz evleniyor.
KORE'DE bir mobil telefon operatörü olan KTF'nin verdiği 'aşk dedektörü' adlı servis, bir aşığın dürüst ve tutkuyla konuşup konuşmadığını analiz eden teknoloji kullanıyor. Kullanıcılar daha sonra diyaloğun analizini kısa SMS olarak alıyor.
KADINLARIN yüzde 11'i çıktıkları ya da yeni tanıştıkları bir erkek hakkında internette araştırma yapıyor. Erkeklerin ise sadece yüzde 7'si.
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LÜZUMSUZ BİLGİLER
Finlandiya'nın unutulmaz oyuncularından Pentti, 1986'da kendi kalesine 5 gol attı. Maçtan sonra takım arkadaşları tarafından Pentti'ye 'pusula' bile alındı.
TESPİTLİ YORUM
Hayat da tespih gibidir bazen çekmek, bazen ise sallamak gerekir.
NE KADAR OLDU?
Ajda Pekkan "Erkekler çorap gibidir. İkisini kaçmadan değiştiririm" diye açıklama yapalı 46 YIL OLDU
FIKRA
DOKTOR, gerçekten çok güzel bir kadın olan hastasının muayenesini bitirdikten sonra şöyle dedi:
- Madam, size verecek çok güzel bir haberim var.
- Özür dilerim doktor, ben madam değil, matmazelim.
-Ya! Öyleyse matmazel, size verilecek çok kötü bir haberim var.
- Hamilesiniz!
AlkışlıYORUM
Kuzenimin sünnet olmadan önceki son sözleri: ''Diyorum ki kesmesek? Ben orijinal kalmasını istiyorum!''
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