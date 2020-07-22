Reddetmenin kadınca ve erkekçesi
ARKADAŞ kalalım.
(Benim yanımda ol da erkek arkadaşlarımın neler yaptıklarını anlatacak bir adamım olsun.)
SÖZLÜM var. (Seninle beraber olmaktansa her yalanı söylerim.)
ŞU sıralar kariyerime konsantreyim. (İş yapmak bile seninle birlikte olmaktan daha ilginç.)
SORUN senden değil, benden kaynaklanıyor.
(İstemiyorum canım anla işte.)
AYNI işyerinde çalıştığım biriyle çıkamam.
(Aynı güneş sisteminde olsak da seninle olmam.)
BİR başkasını seviyorum. (Evde kedimi okşar, pasta börek yerim daha iyi.)
HAYATIM çok karışık.
(Eve gideceğiz ve eski erkek arkadaşım gelecek, olay çıkacak.)
ARAMIZDA bu kadar yaş farkı olmasaydı keşke.
(Babam yaşındasın.)
SENİ ağabeyim gibi severim. (Saz heyetinde ondördüncü keman.)
ERKEKLERİN REDDETME CÜMLELERİ
ARKADAŞ kalalım.
(ÇOK ÇİRKİNSİN.)
SÖZLÜM var.
(ÇİRKİNSİN.)
ŞU sıralar kariyerime konsantreyim. (ÇİRKİNSİN.)
SORUN bende.
(ÇİRKİNSİN.)
AYNI işyerinde çalıştığım biriyle çıkamam.
(ÇİRKİNSİN.)
BİR başkasını seviyorum. (ÇİRKİNSİN.)
HAYATIM şu anda karmakarışık. (ÇİRKİNSİN.)
ARAMIZDA bu kadar yaş farkı olmasaydı keşke.
(ÇİRKİNSİN.)
SENİ kızkardeşim gibi severim. (ÇİRKİNSİN.)
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Ren geyikleri halüsinojen mantar tüketerek beyinlerini uyuşturmayı severler. Uçan ren geyiği efsanesinin ana kaynağı bu durum olabilir.
TESPİTLİ YORUM
Moralim bozukken başlıyorum şarkı söylemeye.
Sonra bir gülme geliyor.
Sesim moralimden daha kötü...
Fıkra
Adamın biri kahvaltı yaparken, karısı arkasından gelip elindeki tava ile sertçe adamın kafasına vurur.
Adam: Heyy! Ne yaptım ben?
Karısı sinirle:
Daisy kim?
Adam düşünceli bir şekilde:
Daiiiisy. Haa Daisy.
Kadın öfkeyle lafını keser:
Benimle oyun oynama ceketinin cebinde bu kağıdı buldum.
Adam akğıda bakar kağıdın üzerinde Daisy yazar.
Kadın: Kim bu kadın?
Adam rahat bir şekilde: Ya şekerim, biliyorsunki at yarışı oynuyorum.
Geçen gün bahis yatırdığım atın adı Daisy.
Kadın üzülerek:
Tatlım çok özür dilerim, biliyorsun seni çok kıskanıyorum.
İki hafta sonra adam oturma odasında gazete okurken, karısı adamın arkasından, tavayla sertçe adamın kafasına tekrar vurur.
Adam kafasını tutarak: Heyy yine ne yaptım?
Kadın sinirli bir şekilde adama bakıp: Atın aradı.
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