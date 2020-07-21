Bahis tespitleri
BİR bahsinizin tutmayacağına dair şüpheleriniz varsa tutmaz.
HER zaman bankolar yatırır.
LİGLERİNDEKİ sonuncu takım, liglerindeki lider takımdan ilk puanını alır.
BAHSİNİZİN tutmaması için her zaman daha fazla neden vardır.
YATIRMADIĞINIZ bahisleriniz, kuponlarınız genellikle tutar.
KAYBETMEK sizi iyi bir küfürbaz yapar.
BAHİS oranının düşüklüğüne aldanma. Bahis oranları zaten her zaman düşüktür.
TÜYOLAR her zaman bahsi oynadıktan sonra gelir.
MAÇLAR bittikten sonra sürprizlerin sürpriz olmadığı anlaşılır.
TEK maça kaldıysan kesinlikle yatarsın.
ŞANS daima en küçük kuponda yüzüne güler.
EĞER bir maça çifte şans oynadıysan ve bu kuponundaki son maçsa mutlaka yazmadığın tek ihtimal gelir.
HER kuponunda mutlaka bir tane yatan maç bulunur.
BİRİSİ çıkıp da içtenlikle "Bu maç banko, tutmazsa ben de adam değilim" diyorsa tersini oynayın.
HER kupona aynı maçı yazarsan, bütün kuponların o maçtan yatar.
HİÇ beklemediğiniz zaman kuponunuz tutar.
PARAYA ihtiyacınız olmadığı zaman, bahisten para kazanırsınız.
EĞER program içinden çıkılamayacak kadar karmaşıksa iyi bir dostla tavla oynamak tercih edilmelidir.
BİR takım haftalarca berabere kalıyorsa, sizin beraberliğe oynadığınız hafta kazanacaktır.
EĞER bahis şirketlerinde verilen oran İddaa'nın oranından azsa o maç yüzde 99 tutar...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
2010 yılında Afyonkarahisar'da özel bir sağlık merkezinin ücretsiz muayenesinden geçen 7 köylü gözlerinden oldu. Köylerine gelen göz tarama aracında katarakt teşhisi konulan hastalar, aynı gün merkezin özel hastanesinde ameliyata alındı.
Operasyon sonrası görme duyularını kaybeden 7 kişi, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Doktorlar açıklama yaptı: "Zaten bi gözleri toprağa bakıyordu. Toprağa bakan gözü aldık."
TESPİTLİ YORUM
"Şurda" ile "Şorda" arasında en az 3 metre mesafe vardır.
"Şoyanda"yı hiç sormayın.
Bir de "Tee şoyanda" var ki 1 km ile eşdeğer...
NE KADAR OLDU?
İbrahim Tatlıses, "Termosa sıcak su koyunca sıcak, soğuk su koyunca soğuk tutuyor.
Termos bunu nasıl anlıyor?" diye sorgulayalı 16 YIL OLDU
AlkışlıYorum
8 Mart için düzenlenen yürüyüş esnasında bir yandan sloganlar atıp, bir yandan yanından geçtiğimiz vitrinleri incelerken buldum kendimi...
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