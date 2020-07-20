Kadınların erkeklere soruları

"ERKEKLER neden biz cevap vermediğimiz halde üst üste yüzlerce mesaj atarlar?"

"ERKEKLER kendi horlamalarından neden rahatsızlık duymazlar?

Neden acı çeken taraf sadece biz oluyoruz?"

"ERKEKLER neden kadınların onlar için süslendiğini düşünüyorlar?

Çok saçma bir düşünce değil mi"

"HERHANGI bir erkeğe 'Çantamdan şunu verebilir misin?' diye sorduğumuzda asla çantanın içine elini sokmuyor. Neden?"

"BÜTÜN gün tek kelime etmeyip de neden gecenin bir yarısında özür diliyorsunuz beyler ya?"

"ARABAYI park ettikten sonra eve çıkmaları neden bu kadar uzun sürüyor?"

"NEDEN kulakları var ki? Zaten dinlemiyorlar."

"BANYO yaptıktan sonra neden vücut nemlendiricisi kullanmıyorsunuz?"

"NEDEN kadınların birbirlerine iltifat etmeleri size garip geliyor?

Hemcimsimize iltifat etmek saçma mı sizce?"

"INSTAGRAM hikayelerinde neden bu kadar sinirli çıkıyorsunuz?"

"NEDEN kadınların makyaj yapmasına 'kandırmak' diyorsunuz?"

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LÜZUMSUZ BİLGİLER

Çok az insan bu canavarı farklı bir renkte hayal edebilir. Ancak başlangıçta Stan Lee, Hulk'u gri bir canavar olarak gördü (tüm etnik grupları hariç tutmak için).

Ancak yazıcı bir hata yaptı ve Stan Lee'nin gerçekten sevdiği Hulk yeşili yazdırdı.

TESPİTLİ YORUM

Kadınların kuaförde saç yıkatma olayı çok güzel. Arkaya yaslanıp keyfini çıkarıyorlar.

Berber bizim kafamızı lavaboya sokuyor nefes alamıyoruz lan.

NE KADAR OLDU?

Titanic'in aşçısı Charles Joughin, gemi batarken 45 yıllık konyağı boşa gitmesin diye içince okyanusta donarak ölmekten kurtulalı

108 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

Ağrıyan dizim için devlet hastanesine gidip gelirken sıraydı, randevuydu, röntgendi, MR'dı kan tahliliydi, koştururken günler geçti ve ben sonuçları doktora gösteremeden dizimin ağrısının geçtiğini fark ettim.

Tıp ilerledi dedikleri bu olsa gerek!

