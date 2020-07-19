Ana terliği ve özellikleri
Yüksek yüzdeyle hedefi vurur. Vuramazsa sahibine geri döner.
İçeriği: Radyoaktif madde içermeyen, kimyasal sonuçlar oluşturmayan, sadece kısa süreli noktasal fiziki acılar veren, yerden 50 santim ile 185 santim yüksekliğinde uçma kabiliyeti olan, maliyeti ucuz, satışı-alışı yasal olan, ayağa giyilen ev eşyası görünümlü olduğu için ayrıca ruhsat gerektirmeyen kullanımı kolay silah. Bin 400 metre mesafeden nokta atış yapabilen silahları yapan insanların geçmişlerinde olduklarını düşündüğüm ev eşyasıdır.
Işın kılıcından daha hızlı çekilir, ehlinin elinde isabet yüzdesi yüksektir; terbiye amaçlıyken aksiyon antrenmanı halini alır. Hayatımda gördüğüm ilk kırmızı renkteki Tomahawk füzesidir.
Kullanımı: Anne terliği aslında Q'nun 007 için yaptığı bir silahtır. Bu silahın Türk annelerinin eline ne zaman geçtiği tam olarak bilinmemekle birlikte annelerin bunu James Bond'dan daha etkili kullandıkları aşikardır.
Şöyle ki; anne, terliği fırlattıktan hemen sonra şu sözü sarfeder "Getir o terliği çabuk!" (Atacaksan niye istiyon istiyosan niye atıyo di mi?) Eğer annenin gerçekten o terliği istediğini sanıyorsanız zaten o terliği yemeyi haketmişsiniz demektir. Zira bu cümle tamamen kurbanı bir ikilemin içine sürüklemek için söylenmiştir. Siz kızgın bir anneye silahını teslim etmekle, istediğini yapmayarak anneyi daha çok kızdırmak arasında bir seçim yapmaya zorlanırken pattt! İkinci terliği yersiniz.
Ve anne son psikolojik darbeyi indirir. Getir dedim sana o terlikler!!
Terliğin verdigi zarar yaşadığınız psikolojik çöküntüye oranla bir hiçtir.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Ünlü şarkıcı Shakira, ikinci sınıftayken sesindeki titreşim çok güçlü olduğu için okul korosuna alınmamıştır.
Öğretmeni sesinin keçi gibi çıktığını söylemiştir.
TESPİTLİ YORUM
Kime değer verdiysem malum tarafı yer çekimine meydan okuyor!
NE KADAR OLDU?
Sivas'ta intihar etmek için otelin çatısına çıkan bir kişi polislerin 5.5 saat süren ikna çabası sırasında uyuyakalalı 5 YIL OLDU
AlkışlıYorum
BEN önde, sevgilim arkada beni tekrar barışmaya ikna etmeye çalışıyor. Bense "Böyle numaraları yemem!" ayaklarındayım; maksat süründürmek.
O yüzden hızıma yetişemiyor.
Arkada perişan...
Birden hızım kesiliyor. Sonraki sahnede ben bir çukurun içindeyim; tepemde de bir sürü insan bana bakıyor. Kırk yılda havalanayım diyorum; belediye izin vermiyor!.
FIKRA
Oğlu Temel'e sordu: Puba, gençken çok kizla çiktun mi?
-Evet uşağum.
-Peçi hiç hata ettun mi?
-Ananla evlendum...
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