Çapkın yalanları
"ŞİRKET olarak kadın parfümü ve ruj işine girme kararı aldık. Piyasa araştırması yapıyoruz.
Ne kadar kadın parfümü ve ruj markası varsa satın aldık.
Sürünüp birbirimize sarıldık, öptük yanımızdakini."
"SAATLERDİR bizim evi dışarıdan gözlüyorum. Bir sor niye böyle yapıyorum? Çünkü o adi, o aşağılık hırsızlar hep bu saatlerde evlere giriyorlarmış. İyi ki de öyle yapmışım. Bir tanesini tam iş üstünde yakalamak üzereydim kaçtı hergele... Ama daha duuuur... Arada bir bu hırsız mesailerine devam edicem.
Yakalıycam o şerefsizleri sen merak etme hayatım."
"HAYRET, uyurgezerlik gibi bir hastalığım varmış. Daha da tuhafı, üstümü başımı değiştirip böyle şık şıkıdım geziyorum.
Hangi ara eve geldim? Hangi ara uyudum?"
"SEN görmeden nasıl evden çıktım? Allah düşmanımın başına vermesin. Ne dertler var.
Evlerden ırak!"
"SORMA bugün başıma neler geldi? İnanamazsın... Pişmiş tavuğun başına gelenler halt etsin benim başıma gelenlerin yanında... Şimdi yatalım. Çok yorgunum. Sabah anlatırım..."
"ŞİMDİ de kadın kapkaçcılar türemiş. İki tanesi bu gece iş çıkışı Etiler'de üstüme atlayıp çantamı almak istediler.
Aramızda bayağı boğuşma geçti. Bu arada beni öpücük manyağı yapıp 'Bu sapık adam bize tecavüz etmek istedi' süsü vermek istediler. İşte bu ruj lekeleri o süsler... Ama yer mi Anadolu çocuğu?
"BEN, dolaştıran taksici gördüm ama bu kadarına pes vallahi. İş çıkışı eve bir an önce geleyim diye taksiye bindim. Koca günün yorgunluğu, hafif gözüm kapanmış.
Bir ara gözümü bir araladım Gebze'deyiz. Az daha uyusam şoför beni İzmit'e götürecek.
Neyse ki vaktinde uyanmışım.
Taksimetreye bir baktım kimlik numaram gibi olmuş vallahi.
'Ben bu parayı vermem' dedim.
Taksici 'Yazdıysa taksimetre ben alırım' dedi. Karakolluk olduk. Bu durumda biraz geciktim tabii."
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Shakespeare'in oyunundan dolayı çoğu kişi Sezar'ın son sözlerinin "Sen de mi Brütüs?" olduğunu düşünür. Oysa ki Sezar'ın son sözleri "Sen de mi çocuğum?" olmuştur.
TESPİTLİ YORUM
Neyse ki Corona var da fakirliğimiz belli olmuyor.
Soran arkadaşa "Corona sebebiyle tatile gitmiyorum" diyorum.
NE KADAR OLDU?
Adana'da bir büfenin camına "Fatmagül'e tecavüz etmeden önce üzerine dökülen içki geldi" ilanı asılalı 10 YIL OLDU
AlkışlıYorum
İÇİNDE bulunduğumuz hafif metro seyir halindeyken, yasak olduğu halde rayların üzerinde arabasıyla giden şahsı muhtereme uzun uzun zil çalınır, babasının kendisine miras bıraktığını sandığı o raylı yoldan çekilmemekte ısrar edince, vatman dayanamayarak megafonla seslenir: Boş geçme bari duraklarda yolcu al.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Dedikoduya giriş 17 Temmuz 2020, Cuma Yaptığının hoş bir şey olmadığını bilen, buna mukabil anlatacaklarına yumuşak, kaygan bir geçiş yapmak amacıyla...
- Şimdiki evlilikler 16 Temmuz 2020, Perşembe ÖNCE: Seninle rüyada gibiyim... SONRA: Bu evlilik tam bir kabus... ÖNCE: Çiskeyk, kapuçino, ekspresso... SONRA:...
- Maç spikeri sözlüğü 15 Temmuz 2020, Çarşamba Mükemmel bir mücadele bizi bekliyor. Meali: Ulan inşallah güzel bir maç olur da sıkıntıdan patlamayız. Hakem...
- Hayvan gibi alışveriş 14 Temmuz 2020, Salı Kırkayak : Kaç para bu çoraplar? Satıcı: 40 çifti 1 milyon abla. ***** İki eşek sevgili pastaneye giderler,...
- Uykusu hafif olanlar 13 Temmuz 2020, Pazartesi Uykuyla uzaktan ilişki yürütmeye çalışan sevgili gibidirler. Ne kadar çok sevseler de uykuya kavuşamazlar. Sürekli...