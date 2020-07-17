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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 17 Temmuz 2020, Cuma

Dedikoduya giriş

Yaptığının hoş bir şey olmadığını bilen, buna mukabil anlatacaklarına yumuşak, kaygan bir geçiş yapmak amacıyla sarf edilen cümlelerdir:
Dedikodu yapmak gibi olmasın ama...
Valla ben söyleyenlerin yalancısıyım...
Benden duymuş olma ama...
Sen yabancı diilsin diye sölüyorum...
Evet, günün bombasını açıklıyorum...
Kız duydun mu?
Yalanım varsa nah şuracıkta öleyim, geçen gün...
Aramızda kalsın ama...
Olum geçen nolmuş ...
Yaklaş yaklaş...
Fısırfısırfısır...
Ay inanmazsıın.
Valla x'in yüzüne karşı da söylerim...
Bak biliyosan anlatmiim...
Olaylar olaylar.
Şşşt ! Bak bişiy deeycem ama kimseye söyleme!
"...diye duydum bilmiyorum..."
Allah günah yazmasın da.
Ben de başkasından duydum zaten.
Sen son olanları duymadın mı yoksa?
Senden başkası bilmiyor yalnız.
Ben de duydum ama emin olmadan bir şey söylemek istemedim.
Sonuçta olan şeyleri konuşuyoruz. Di mi?

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Güvercinler insan yüzlerini anımsayabilirler, sizi yeniden görürlerse tanımaları mümkün olabilir. Biri kuş beyinli mi demişti?

TESPİTLİ YORUM
"Erkeklerin suçlu olduğunda en sık kullandığı kelimeler, ya "Ne alakası var" ya da "Saçmalama" olarak tespit edilmiştir.

NE KADAR OLDU?
"Kocaeli'de yerel bir televizyon kanalındaki programa "örnek genç" olarak konuk edilen genç uyuşturucu satarken yakalanalı 9 YIL OLDU

Fıkra
Karı-koca sohbet ediyorlarmış...
Adam:
- Ölürsem evlenir misin karıcım?
- Evlenmem tabii ki, yapar mıyım öyle şey aşkolsun...
"Evlenirsin, evlenirsin" demiş adam...
Kadın şöyle bi düşünmüş; "Belki evlenirim, çocuklar ortada kalmasın diye" demiş.
Adam: - Peki, ona da bana yaptığın gibi mantı yapar mısın?
Kadın cevap vermiş;
- Yok yapmam, o mantı sevmiyor!

AlkışlıYorum
İlkokula yeni başlayan oğlum bizden para almanın değişik bir yolunu keşfetmiş.
"Cebime bir şey koymak isteyen var mı?" diye sora sora etrafımızda geziniyor.

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