Şimdiki evlilikler
SONRA: Bu evlilik tam bir kabus...
ÖNCE: Çiskeyk, kapuçino, ekspresso...
SONRA: Çay, simit, ayran, soğanlasöğen...
ÖNCE: Boğazda balık, Etiler'de ıstakoz...
SONRA: Evde hamsi buğulama, balkonda köfte mangal...
ÖNCE: Para su gibi akar.
SONRA: Damlaya damlaya göl olur...
ÖNCE: Aşkım gözü kördür, kör...
SONRA: Kocam bakarkör, karım nankör
ÖNCE: Nefes kesicisin hayatım...
SONRA: Yeter artık boğma beni...
ÖNCE: Fısıldanan Cemal Süreyya şiirleri...
SONRA: Gürültülü, kahkahalı müstehcen fıkralar...
ÖNCE: Mırıldanan romantik melodiler...
SONRA: Hiç kısılmayan TV sesi...
ÖNCE: Tutkulu Cumartesi gecesi Ateşi...
SONRA: Bol küfürlü pazartesi futbol gecesi...
ÖNCE: Victoria's Secret iç çamaşırları SONRA: Ulus pazarından gecelik, eşofman, tumman...
ÖNCE: Durma aşkım...
SONRA: Yine başlama hayatım...
ÖNCE: Saten çarşaf, kuş tüyü yastık, pirinç karyola...
SONRA: Kanepe, yastık, battaniye...
ÖNCE: Aşkından mideme sancılar giriyor.
SONRA: Bu gece olmaz başım ağrıyor...
ÖNCE: Seninle her şeye varım...
SONRA: Haftasonu piknik mi? Ben yokum...
ÖNCE: Lavaboya kadar sana eşlik edeyim hayatım...
SONRA: Çok sıkıştım, önce ben girecem...
ÖNCE: Dünyayı ayaklarının altına sereceğim.
SONRA: Bu evlilik hiçbir yere gitmiyor...
ÖNCE: Senin için her şeyi yaparım...
SONRA: Şu salatayı yap.
ÖNCE: Tabii ki annen istediği zaman gelebilir...
SONRA: Bıktım şu cadaloz annenden, ben annemin evine gidiyorum...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Ağır bir OKB hastası ve mikrop fobisi sahibi adam, kafasına silah dayayarak intihar etmeye kalkmıştır.
Kurşun, adamı öldürmek yerine sadece hastalıklarını iyileştirmiş, başka zarar vermemiştir.
TESPİTLİ YORUM
@onderseren: Twitter'a bakıyorsun kıyamete 5 dakika var, Instagram'a bakınca lale devrindeyiz keyif var, Facebook'ta yine birilerinin düğünü var, WhatsApp'ta o yine yazmamış.
NE KADAR OLDU?
Adanalı bir genç, ağaca zincirle bağladığı bisikletinin anahtarını kaybedince zinciri kesmek yerine ağacı keseli 12 YIL OLDU
AlkışlıYorum
E be mübarek, katıldığın mülakatta bütün soruları doğru cevaplayıp da "Kurumumuzdaki kariyer hedefiniz nedir?" sorusuna neden pis pis gülerek "Koltuğunuz" cevabını veriyorsun yaaa?
Bana bu işsizlik müstehak arkadaş!
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Maç spikeri sözlüğü 15 Temmuz 2020, Çarşamba Mükemmel bir mücadele bizi bekliyor. Meali: Ulan inşallah güzel bir maç olur da sıkıntıdan patlamayız. Hakem...
- Hayvan gibi alışveriş 14 Temmuz 2020, Salı Kırkayak : Kaç para bu çoraplar? Satıcı: 40 çifti 1 milyon abla. ***** İki eşek sevgili pastaneye giderler,...
- Uykusu hafif olanlar 13 Temmuz 2020, Pazartesi Uykuyla uzaktan ilişki yürütmeye çalışan sevgili gibidirler. Ne kadar çok sevseler de uykuya kavuşamazlar. Sürekli...
- Yaşlı kadın 12 Temmuz 2020, Pazar HEPİMİZİN hayatında ciddi meseleler oluyor. Bazen ara verip eğlenceli şeyler okumak gerekiyor. Az sonra okuyacaklarınız...
- Eniştelerimiz onlar bizim insanlarımız 11 Temmuz 2020, Cumartesi DARDA kaldığında, annene veya babana açamadığın bir derdin olduğunda gideceğin en güvenli liman eniştendir. Ne...