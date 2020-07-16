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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 16 Temmuz 2020, Perşembe

Şimdiki evlilikler

ÖNCE: Seninle rüyada gibiyim...
SONRA: Bu evlilik tam bir kabus...
ÖNCE: Çiskeyk, kapuçino, ekspresso...
SONRA: Çay, simit, ayran, soğanlasöğen...
ÖNCE: Boğazda balık, Etiler'de ıstakoz...
SONRA: Evde hamsi buğulama, balkonda köfte mangal...
ÖNCE: Para su gibi akar.
SONRA: Damlaya damlaya göl olur...
ÖNCE: Aşkım gözü kördür, kör...
SONRA: Kocam bakarkör, karım nankör
ÖNCE: Nefes kesicisin hayatım...
SONRA: Yeter artık boğma beni...
ÖNCE: Fısıldanan Cemal Süreyya şiirleri...
SONRA: Gürültülü, kahkahalı müstehcen fıkralar...
ÖNCE: Mırıldanan romantik melodiler...
SONRA: Hiç kısılmayan TV sesi...
ÖNCE: Tutkulu Cumartesi gecesi Ateşi...
SONRA: Bol küfürlü pazartesi futbol gecesi...
ÖNCE: Victoria's Secret iç çamaşırları SONRA: Ulus pazarından gecelik, eşofman, tumman...
ÖNCE: Durma aşkım...
SONRA: Yine başlama hayatım...
ÖNCE: Saten çarşaf, kuş tüyü yastık, pirinç karyola...
SONRA: Kanepe, yastık, battaniye...
ÖNCE: Aşkından mideme sancılar giriyor.
SONRA: Bu gece olmaz başım ağrıyor...
ÖNCE: Seninle her şeye varım...
SONRA: Haftasonu piknik mi? Ben yokum...
ÖNCE: Lavaboya kadar sana eşlik edeyim hayatım...
SONRA: Çok sıkıştım, önce ben girecem...
ÖNCE: Dünyayı ayaklarının altına sereceğim.
SONRA: Bu evlilik hiçbir yere gitmiyor...
ÖNCE: Senin için her şeyi yaparım...
SONRA: Şu salatayı yap.
ÖNCE: Tabii ki annen istediği zaman gelebilir...
SONRA: Bıktım şu cadaloz annenden, ben annemin evine gidiyorum...

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Ağır bir OKB hastası ve mikrop fobisi sahibi adam, kafasına silah dayayarak intihar etmeye kalkmıştır.
Kurşun, adamı öldürmek yerine sadece hastalıklarını iyileştirmiş, başka zarar vermemiştir.

TESPİTLİ YORUM
@onderseren: Twitter'a bakıyorsun kıyamete 5 dakika var, Instagram'a bakınca lale devrindeyiz keyif var, Facebook'ta yine birilerinin düğünü var, WhatsApp'ta o yine yazmamış.

NE KADAR OLDU?
Adanalı bir genç, ağaca zincirle bağladığı bisikletinin anahtarını kaybedince zinciri kesmek yerine ağacı keseli 12 YIL OLDU

AlkışlıYorum
E be mübarek, katıldığın mülakatta bütün soruları doğru cevaplayıp da "Kurumumuzdaki kariyer hedefiniz nedir?" sorusuna neden pis pis gülerek "Koltuğunuz" cevabını veriyorsun yaaa?
Bana bu işsizlik müstehak arkadaş!

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