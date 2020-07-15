Maç spikeri sözlüğü
Meali: Ulan inşallah güzel bir maç olur da sıkıntıdan patlamayız.
Hakem Brig Nilser'in yönettiği maçlar çok ilginç geçiyor.
Meali: Yenilirsek b.k atacağımız kişidir kendisi.
Zemin futbol oynamaya müsait.
Meali: Söyleyecek bir şeyler bulamıyorum idare edin.
Manchester'lı oyuncu Evra'nın 22 kardeşi var.
Meali: Allah benim belamı vermesin.
Bayern 20 maçtır sahasında yenilmiyor.
Meali: Zor yeneriz bunları.
Nefes nefese geçen bir maç izliyoruz.
Meali: Bitse de gitsek sıkıntıdan patladım.
Top bir o kalede bir bu kalede sevgili seyirciler.
Meali: Şu topu şişirip durmayın lan.
Premier League'de seyirciler sahaya çok yakın.
Meali: Şunlardan biri sahaya atlasa da keyfimiz yerine gelse.
Hakem pozisyona çok yakındı.
Meali: Yine yanlış kart verdi salak.
Duran topların usta ayağı frikik kullanacak:
Meali: Atarsın sen onu heee bekle.
Yaklaşık 50 bin kişi mücadeleyi seyrediyor.
Meali: 8-10 bin kişi ya var ya yok.
46.754 biletli seyirci maçı izliyor:
Meali: Salladığım belli olmasın.
Messi iş başında.
Meali: Sen insan mısın?
West Ham United'ın topla oynama yüzdesi ekranlara geliyor.
Meali: Sıkıcı bir maç bari istatisklere bi göz atalım.
Napoli sahasına kapandı.
Meali: Adam gibi oynayın.
Şimdi top mavilerde.
Meali: Takımın adını unuttum lan Möşıngadbah mıydı neydi?
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Einstein, kendisinden bahşiş almayan Japon garsona, "Bu kağıt, bahşişten daha değerli olacak" der ve bir not yazarak uzatır.
Yazdığı o not geçtiğimiz günlerde yapılan bir açık arttırma ile 1.3 milyon dolara satılmıştır.
TESPİTLİ YORUM
Bugün hastaneye gittim. Doktor "Yarın sabah aç karnına gel" dedi, kahvaltı ısmarlayacak galiba.
NE KADAR OLDU?
Muğla'da bir kamyon şoförü, "Sen beni nasıl sollarsın?" diyerek kendisini sollayan ambulans şoförünü döveli 8 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Yıkanmış bulaşıkları makineden alıp dolaplara yerleştirirken; elimden kayan servis tabağının altına, kırılıp da takımı bozmasın diye, düşmesini yumuşatırım bilinçsizliğiyle ayağımı uzattım.
Tabağa ne mi oldu?
Kırılmadı tabii.
Sanki Messi'yim mübarek!
Ayağımın üstüne 3 dikiş atıldı ama olsun; takım bozulmadı yaa!
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