Hayvan gibi alışveriş
Satıcı: 40 çifti 1 milyon abla.
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İki eşek sevgili pastaneye giderler, olaylar gelişir.
Erkek eşek: Garson bey bize iki hoşaf ehehehe..
Dişi eşek: Hep yapıcan şu espriyi di mi? İğrençsin falan yani..
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Tilki: Bu yumurtaları kaça bırakırsın?
Horoz: Abicim sana 20 kuruş olur.
Tilki: Naptın ya? Bi karnımızı doyurucaz, çalsak daha mı iyi?
Horoz: İyi de kardeşim bize gelişi bu - Amaaaan.. Yok illa çaldıracan.
Sonra tilki hırsız.
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Zürafa: Pardon, acaba atkı var mı? Siyah olursa sevinirim..
Satıcı: Bi git bilader ya..
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Balık: Bu solucanların kilosu kaça?
Satıcı balık: 5 deniz kabuğu.
(3 saniye sonra) Balık: Bu solucanların kilosu kaça?
Satıcı balık: 5 deniz kabuğu.
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Kutup ayısı: Oğlum nere gidiyon la.
Penguen : Abi smokini kiraladıydım, mahvetmişler yenisini alcam.
Penguen: Hayırlı işler birader, smokin alacaktım.
Satıcı: Bedeniniz.
Penguen: 13 giyiyorum.
Satıcı: Efendim malesef 13 kalmamış 12 var, kesimi çok şık size olabilir.
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İki leopar vitrinlere bakarlarken;
- Aaa kürke bak hayri ne kadar sık alsana bana hayatım.
- Ulan alısveriş delisi manyak karı üstünde ne var zaten senin, bi dakika lan bizim Şinasi'nin derisi degil mi bu!?
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Müşteri kaplumbağa:
Kendime bir ev bakmıştım.
Emlakçı kaplumbağa: Size uygun bir tane var. Daha 2 gün önce öldü sahibi. Kendisi doktordu.
Müşteri kaplumbağa: Merkezi sistem mi yoksa kombili mi?
Emlakçı kaplumbağa:
Kombilidir.
Ayrıca saten boyalı, çelik kapı. Tavsiye ederim.
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Kelebek: Bunlar kaç ay taksit oluyor?
Esnaf: Yemezler yavrum...
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Tilki: Selamın aleyküm dayı... Şu benim rahmetli pederin kürk kaç para?
Kürkçü: 100 lira.
Tilki: Oha çok diyosun lan.
Kürkçü: Sen bilirsin kardeş.
İstersen dön dolaş gelcen bu dükkana.
Tilki: Nah gelcem Kürkçü: İstatistikler öyle demiyor şekerim...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
1990 yılında Kongo'da bir futbol maçı sırasında sahaya düşen yıldırım bir takımın 11 oyuncusunu öldürürken, diğer takım yara bile almamıştı.
TESPİTLİ YORUM
Duygularımı ve paramı kontrol edemiyorum. İkisi de gereksiz yerlere gidiyor.
NE KADAR OLDU?
Nevşehir'in Avanos İlçesi'ne bağlı Özkonak beldesinde kahvede okey oynayanların üzerine inek düşeli 19 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Bir alkış da İngilizce sınavında "Nice ..............." şeklindeki boşluğu "Nice mutlu yıllara!" şeklinde dolduran, dahi mi? aptal mı?" olduğunu henüz anlayamadığımız öğrencime istiyorum.
Fıkra
Temel çölün ortasında susuz kalmış. Birden cin gelmis üç dilekte bulunmasını istemiş.
- Su.
- Bir şişe buz gibi su gelmiş.
Cin: Bu şişe hic bitmez. Bittikçe kendiliginden dolar, öbür dileklerin neydi?.
Temel: Bu şiseden iki tane daha.
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