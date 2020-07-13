Uykusu hafif olanlar

Uykuyla uzaktan ilişki yürütmeye çalışan sevgili gibidirler. Ne kadar çok sevseler de uykuya kavuşamazlar.

Sürekli güzel bir uyku çekmenin hayalini kurarlar ama en ufak bir çıtırtı onları uykusundan edebilir.

Uykularını tam alamadıkları için genellikle sinirli olurlar.

Bazen bir saatin tik takları bile onu uykusundan edebilir.

İşe gidecekleri zaman tek alarm ile uyanabilseler de ilk 1-2 saat uykulu olarak gezerler.

Birinin bakışlarıyla bile uyanabilirler. İlla ses duymalarına gerek yoktur.

Hafta sonlarında bile erken uyanmaya alışmışlardır.

Uykuları bölüne bölüne sabretmeyi öğrenmişlerdir. Adeta peygamber sabrına sahiptirler.

Bir defa uyandıklarında kolay kolay tekrar uyuyamazlar.

Gecenin yarısı birden bire herhangi bir sebepten uyanıp bütün geceyi bir daha uyumadan geçirebilirler.

Uzun yolculuklar kesinlikle onlara göre değildir. Uzun bir yolculuğa çıkmak onlar için uykusuz geçecek iki gün demektir. Bebek ağlaması bir taraftan, kucağıma koltuğunu yatıran yolcu bir taraftan...

Biriyle birlikte uyumak onlar için çok zordur. Her hareketiyle uyanabilirler.

Bütün hayatı boyunca, erken kalkabildiği için arkadaşlarını ya da yakınlarını uyandırmakla yükümlü olacaktır."Kanka sen uyanabiliyorsun yeaa, 7'de beni de kaldırsana."

Bazen kendi çıkardıkları sesler yüzünden bile uyanabilirler. "O neydi lan?! Oha benmişim. Nasıl çıkartıyorum oğlum ben böyle sesleri uyurken yaa?"

Uykularını bir türlü alamadıklarından zombi gibi etrafta dolaşmaları olasıdır.

Ama her şeyden önemlisi erken kalktıkları için bütün işlerini erkenden halledebilirler.

Hayatı kaçırmazlar...

Sabah kuş cıvıltılarını ilk olarak duyacak ve günün doğuşunu hissedecek kişi onlardır.

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LÜZUMSUZ BİLGİLER

Bir saat boyunca gülmek 30 dakika boyunca ağırlık kaldırmaktan daha çok kalori yakar.



TESPİTLİ YORUM

Teşekkür ederim, kolay gelsin ve hayırlı işler gibi nezaket cümlelerine tepki vermeden bön bön bakan insan hem itici hem de moral bozucu.

NE KADAR OLDU?

Kocaeli'de düzenlenen Ford Otosan Rallisi'nin şehir etabında trafik polisleri yarış araçlarını durdurup ehliyet ve ruhsat soralı 8 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

Karı-koca sohbet ediyorlarmış...

Adam: Ölürsem evlenir misin karıcığım?

- Evlenmem tabii ki. Yapar mıyım öyle şey!

Aşk olsun...

- "Evlenirsin, evlenirsin" demiş adam...

Kadın şöyle bi düşünmüş;

"Belki evlenirim, çocuklar ortada kalmasın diye" demiş.

Adam: Peki, ona da bana yaptığın gibi mantı yapar mısın? Kadın cevap vermiş;

- Yok yapmam, o mantı sevmiyor!