Yaşlı kadın
Az sonra okuyacaklarınız sizleri güldürecek.
Hikâyede yaşlı bir kadın mahkemeye çıkarılıyor ve avukatın sorularına cevap vermesi isteniyor.
Buna benzer bir yazıyı daha önce okumuş olabilirsiniz. Okumadıysanız da sonuna kadar okumanız önerilir. Asıl komik kısmı sonunda!
Yaşlı bir kadın tanık sıfatıyla mahkemeye çıkarılır ve kendisine birkaç soru sorulur. Kendisine ilk olarak, "Bayan Jones, beni tanıyor musunuz?" diye sorulur.
Yaşlı kadın, "Elbette sizi tanıyorum Bay Williams.
Sizi küçüklüğünüzden beri tanıyorum. Açıkçası benim için büyük bir hayal kırıklığısınız. Yalan söylüyor, eşinizi aldatıyor, insanları manipüle ediyor ve arkalarından konuşuyorsunuz. Sizi elbette çok iyi tanıyorum…" diye cevap verir.
Avukat şaşırıp kalır.
Ne yapacağını bilemez ve savunma avukatını göstererek, "Bayan Jones, peki onu tanıyor musunuz?" diye sorar.
Yaşlı kadın yine, "Evet, Bay Bradley'i de tanıyorum.
Küçüklüğünü bilirim onun.
Tembeldir ve alkol sorunu vardır. İnsanlarla normal bir ilişki kuramaz ve kariyeri de oldukça başarısızdır. Eşini en az üç farklı kadınla aldattığını biliyorum. Hatta onlardan biri de sizin eşiniz. Elbette onu tanıyorum" diye cevap verir.
Savunma avukatı kendinden geçer. Hâkim iki avukatı da yanına çağırır ve şunları fısıldar:
"İkinizden biri kadına beni tanıyıp tanımadığını soracak olursa yemin ederim ki mahkemeye hakaretten sizi hapse attırırım!"
LÜZUMSUZ BİLGİLER
1981 yılında bir doktor zor bir doğum gerçekleştirdi.
1.5 kilo olan bebeği sorunsuz bir şekilde doğmasını sağladı.
2011'de aynı doktor yanan bir aracın içinde kaldı ve bir ilk yardım çalışanı tarafından kurtarıldı. Ona yardım eden ilk yardım çalışanı 30 yıl önce zorlu doğumuna yardım ettiği bebekti...
TESPİTLİ YORUM
Hazır telefon yine deli gibi ısınmışken gömlekleri ütüleyeyim.
NE KADAR OLDU?
90'larda doğan herkesin görünce travma geçirdiği "Ümraniye Sapığı'nın" robot resmi çizileli 18 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Ben, kuzenim ve kızı dışarda yemekteyiz. Siparişimizi veriyoruz ve sohbet etmeye başlıyoruz. "Tatlım, bugün kreşte ne öğrendin bakayım?" diye soruyorum, "Duvara sümük yapıştırmayı öğrendim" diyor.
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