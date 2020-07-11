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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 11 Temmuz 2020, Cumartesi

Eniştelerimiz onlar bizim insanlarımız

DARDA kaldığında, annene veya babana açamadığın bir derdin olduğunda gideceğin en güvenli liman eniştendir. Ne çabuk unuttun?
MADDİ anlamda sıkıntılar yaşadığında, sen adını dahi anmadan derdini anlayıp cebine zorla para sıkıştıran kimdi bir düşün. Eniştendi. Dimi?
ENİŞTE tam anlamıyla kafa adamdır. Aranızdaki yaş farkı ne olursa olsun daima anlaşabildiğiniz yegane insandır enişte...
EN zor, en kötü ve en gerilimli anlarda bile eve gelip ortamın enerjisini bir anda değiştirme kabiliyetine sahip tek akraba eniştedir.
YANINDA kendinizi en rahat hissedeceğiniz akrabadır enişte. Çünkü başka kimse evine gittiğinizde sizi atlet don ile karşılamaz. Enişte böyledir işte.
HERKESİN size akıl verme telaşına girdiği dönemlerde "Koy gözüne be oğlum" diyen adamdır enişte. Enişte hayatın boş vermiş yönüdür.
BUNA karşın aklına en yatan, hiç düşünmediğin önerileri önüne koyan insan da eniştendir.
SENİ kandırmadığından emin olabileceğin tek insan eniştendir. Çünkü enişteler sözlükte dobra kelimesinin karşılığıdır.
AİLE insana birçok şey verir. Ama hayatı daha yakından tanımak istiyorsan sana bunu gösterecek olan kişi eniştedir. Enişte hayatın kendisidir.
ENİŞTELER hayatındaki pek çok ilki sana yaşatacak olan insandır. Çünkü enişte ailevi kaygılardan muaf bir koca yürektir.
ENİŞTE hayatına çok sonradan girdiği için midir bilinmez, seninle kaybettiği zamanların acısını çıkarırcasına en çok vakit geçiren insan olacaktır.
GİZLİ saklı işlerinde bulman gereken insandır enişte. Kapalı kutudur. Sır küpüdür hiç düşünmeden güvenebileceğin insandır enişte.
EN manyak planlarını, en uçuk düşüncelerini, en olmaz hayallerini dinleyecek, sana destek verecek tek kişidir enişte. Seninle asla dalga geçmez...

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Osmaniye'nin Kadirli İlçesi'nde yaşayan Hüseyin Çıtırık, eşinden ayrılmasına sebep olan kaynanasına tepki olarak otomobilin arka camına "Kaynanam Bediha'dan kurtuldum" yazdı.

TESPİTLİ YORUM
Kaldırımda duran insanı korna çalarak bir yerlere götürmeye çalışan dolmuş şoföründeki azim ve kararlılık kimsede yok.

NE KADAR OLDU?
Halk oyunları şampiyonası için Macaristan'a giden 16 kişilik Ankara Halk Dansları Topluluğu ekibinden 11 kişi, Macaristan'a sığınarak Türkiye'ye dönmeyeli 3 YIL OLDU

AlkışlıYorum
Haftasonu bir İngiliz, bir Alman ve bir İtalyan ile yemeğe çıktık.
Yemek boyunca uzun uzun teknik konulardan konuşuldu. İlginç hiçbir şey olmadı.
Adım Temel olsaydı, hele bir de uçakta olsaydık kim bilir neler olacaktı?

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