Absürd telefon konuşması
- Efendim.
- Abi, abi sen misin?
- Kim olacak tabii benim, ne bağırıyorsun?
- Nasılsın abim? Üç gündür seni arıyorum ama ulaşamadım. Merak ettim seni!
- Evde elektrik yoktu!
- Nasıl yani, anlamadım!?
- Ev sahibim üç aydır kaldığım evin elektrik faturasını ödemiyormuş!!!
- Abiiiiii o evde kiracı sen değil misin?
- Evet benim, ben olunca n'oluyo?
- O zaman o faturaları paşa paşa sen ödeyeceksin canım.
- Neden ben ödeyecekmişim canım? Onun evi o ödesin!
- Abii!! Olur mu öyle şey. O evde elektriği sen kullanıyorsun. Sen ödeyeceksin.
- Öyle mi? Ben mi ödemeliyim?!
- Evet. Ev sahibine gidip makbuzları alacaksın. En yakın elektrik kurumuna gidip ödeyeceksin!
- Hımmm! İyi tamam, ne bağırıyorsun?
- Bağırmıyorum abi.
- Bağırıyorsun! Hem sen beni neden aramıştın?
- Dedim ya abicim üç gündür telefonun kapalıydı.
Ulaşamadım sana; merak ettim seni!
- İyi de elektrik yok diyorum sana iki saattir, neden anlamıyorsun?
- Abi canım abim ne alakası var anlamadım ki!
- Ne demek ne alakası var.
Elektrik olmayınca telefonumu şarj edemedim!!
- Hıı? Hönkk!! Şimdi ben sana, sırf bu yüzden mi ulaşamadım?
- Ne yapabilirdim?
Telefonu nasıl şarj edeyim.?
- Peki, hala elektrik faturasını ödemediğin halde telefonun nasıl çalışıyor?
Ödemedim demiştin.
- .... Ödemedim!!!!
Elektriğin gelmesini bekledim, gelmeyince ben de yeni bir telefonu bugün aldım...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
BBC, 1965 yılında izleyicilerine bir eşek şakası yaptı: Yayınladıkları bir röportajda artık televizyon aracılığıyla aromaların gönderilebileceğini iddia etti. Daha sonra yayınlanan doğranan soğan ve kavrulan kahve görüntülerinin ardından izleyiciler kanalı arayıp kokuyu gerçekten de aldıklarını söyledi.
TESPİTLİ YORUM
Şanslı kızlara oyuncak ayının içinden yüzük çıkar.
Şanssızlara da adamın içinden ayı.
Kader işte.
NE KADAR OLDU?
Antalya'nın Etiler Mahallesi'ndeki halk iki yıldan beri çalışmayan üst geçitin yürüyen merdiveni için imam getirip dua ettireli 9 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Küçükken radyoların içinde küçük adamlar olduğunu zanneden, onları çivi ile dürtme yoluyla dışarı çıkarmaya çalışırken elektrik çarpan ve "Adam elimi tutuyor!" diye haykıran bana bir alkış...
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