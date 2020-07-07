Dünya yıldızlarının iğrenç alışkanlıkları
ROBERT Pattinson'ın yağlı gibi görünen saçlarının sırrı çözüldü: Yıkanmaması!
ORLANDO Bloom fazla pis olmasıyla bilinen ünlülerden biri! Bloom, giydiği bir kıyafeti günlerce üzerinden çıkarmıyor, çok az duş alıyor ve ter kokup kokmamasını zerre umursamıyor.
ÜNLÜ model Megan Fox, tuvaletini yaptıktan sonra sifonu çekmeyi sevmiyor, tuvaleti öylece bırakıp gidiyor.
SKANDALLAR kraliçesi Lindsay Lohan'ın kötü alışkanlıklarını ise say say bitmez!
Ancak bu alışkanlıklarından bir tanesi var ki, bayağı iğrenç.
Lohan, burnunu karıştırmadan duramıyor. Ne yaparsa yapsın kendine engel olamıyor.
BRITNEY ise çocukluğundan beri gerildiğinde, sinirlendiğinde ya da canı istediğinde tırnaklarını yiyor. Hatta bazen bu durumu o kadar abartıyor ki, yiyecek tırnakları kalmadığında parmak etlerini kemiriyor.
JENNIFER Aniston, spor salonundan çıktıktan sonra duş almadığını itiraf etti. Bunun nedeninin ise saçlarının terli halini daha çok sevmesi olarak açıkladı.
BRAD Pitt, sık sık terlemekten, her terlediğinde de duş almaktan bıkmış. Aldığı bir kararla ne kadar çok terlerse terlesin duşa girmemeye, vücudunu ıslak mendille temizlemeye başlamış. Ne yalan söyleyelim, hiç yakıştıramadık!
JESSICA Simpson dişlerini fırçalamaktan nefret ediyor!
Onun yerine dişlerini kirli hissettiğinde tişörtüne siliyor ve kendince temizlendiğini düşünüyor.
Ağız kokusunu nasıl gideriyor acaba?
İKİ lafından biri küfür olan Cameron Diaz'ın yakın çevresi bu duruma alışmış.
Yeni tanıştığı insanlar ilk başta durumu yadırgasa da, zamanla durumu kabulleniyorlarmış.
YAKIŞIKLI aktör Matthew McConaughey yaklaşık 20 yıldır deodorant kullanmıyor.
ÜNLÜ golfçü Tiger Woods, sahada sesli bir şekilde gaz çıkarıyor!
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Bir keresinde Yeni Zelanda'da barınaklardaki köpeklerin ne kadar zeki olduğunu göstermek için üç köpeğe modifiye edilmiş arabaları sürmek öğretilmişti.
TESPİTLİ YORUM
Pazarın bir ucundan sonuna doğru fiyatları sorarak ilerleyen, dönüşte de en ucuz tezgahın yerini eliyle koymuş gibi bulan canlıya anne denir.
NE KADAR OLDU?
Konya'da yapılan alkol testinde 1.08 promil alkollü çıkan Ali Osman Y., aracın bağlanacağını öğrendiğinde "Suçlu biziz aracın suçu ne? Aracı bağlamayın" diye savunma yapalı 2 YIL OLDU
Fıkra
U2 Karadeniz'de konser vermeye gider. Bono, bir şarkı arasında ellerini kaldırabileceği kadar yukarı kaldırıp birbirine tekrar tekrar vurur ve izleyenlere şöyle der: "Elimi her çırptığımda Afrika'da bir çocuk ölüyor" Bizim Temel hemen atılır "Çırpma lan o zaman geri zekali!"
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