Çocukluk korkularımız
Meğer canavar bizmişiz.
TURİST Ömer Uzay Yolu'nda filmindeki, tuz emerek insanları öldüren yaratık. Şekil değiştirirdi bir de.
SÜT Kardeşler'deki Gulyabani. Komedi filminde bu kadar korkacağımız kimin aklına gelirdi ki?
BOHÇANIN içine sarıp bizi götürecek zannettiğimiz bohçacılar. Dönemin en etkili çocuk susturma yöntemiydi.
PAZARDA kaybolmak.
Bir anlık dalgınlıkla annenizin elini kaybettiğinizde etrafınızdaki etek yığınından bulun bulabilirseniz.
GECE, odada yatarken televizyondan gelen çatır çutur sesler. Acaba arkasında çeşitli varlıklar mı var diye aklımızdan binbir türlü şeyler geçerdi.
KIYAMET alameti olduğu halk arasında yayılan sakallı bebek. Tan gazetesinin asparagas haberi bütün yurda yayılınca hikayesini duymuşluğunuz vardır.
NEYE benzediği her birimizin hayal gücüne kalmış bir korku unsuru: Öcü
PASLI çivinin ayağımıza batması, tetanos olmak. Kalıcı bir iz bırakan bir aşı olmayı göze alıyorsunuz korkusundan.
HER sınıfta bir tane bulunan, göz kapaklarını ters çeviren çocuk.
GECE çiş yapmak için lavaboya gitmek zorunda olduğumuz uzun ve karanlık koridor.
Her an bir el uzanacakmış hissi.
ÖZÜNDE iyi bir insan olduğunu büyüyünce anladığımız iğneci teyze.
AKŞAMLARI bakkala giderken kimsenin olmadığı sokakta karşımıza çıkan köpek.
Kural 1: Göz göze gelme Kural 2: Ani hareketler yapma Kural 3: Tehlike anında çömel (Yiyorsa)
DEDEMİZİN, komşu teyzenin anlattığı, yaşanmış olduğu söylenen aşırı korkunçlu hikayeler.
"Bu evin altında yatır varmış aslında" dediler mi o eve giresiniz gelmez.
Tüm bunlardan sonra geceleri yorganın altından ayağımızı, kolumuzu dışarı çıkaramazdık tabii. onedio.com
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Japonya'da yoğun saatlerde insanları metroya sığmaları için ittiren görevlilere "Oshiya" adı veriliyor.
TESPİTLİ YORUM
Kıza "Seninle ciddi düşünüyorum" dedim, "İspatla" dedi.
Takım elbise giyip oturdum karşısına, şu an ülke sorunlarını konuşuyoruz.
NE KADAR OLDU?
Esenyurt'ta, 14 yolcu bulundurması gerekirken araçtan 37 yolcu çıkan minibüs şoförü polislere, "Siz sayı saymayı bilmiyorsunuz" diyeli BİR HAFTA OLDU
AlkışlıYorum
İneceği durağa gelmesine rağmen durmayan otobüs şöförüne yaşlı teyzenin yorumu:
"Oğlum niye durmuyorsun?
Evine mi götüreceksin beni?"
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