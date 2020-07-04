Üç buçuk attıran şeyler
YÜKSEK bir yerdeyken arkadaşlarının "Tutmasam düşüyordun" gibi eşek şakaları.
GİTTİĞİN berberde ufak yaştaki yeni çırağın sizi tıraş etmeye kalkması, eline usturayı alıp işe girişmesi.
KIZ arkadaştan gelen telefon ve neşesiz bir ses hiç olmadığı kadar ciddi...
"Konuşmamız lazım" demesi. 3.5555555 attırır valla.
KARANLIK bir odada uyumaya çalışırken yığılmış çamaşırların oluşturduğu insan silüeti. (Işık açılıp bakılır nasıl bi şekilmiş bu diye. Sonra rahat rahat uyunur.)
GECE yolda tek başına yürürken ıssız ve tenha bir sokakta ya da cadde de sanki sürekli arkanda biri varmış hissine kapılmak...
HOCA notları okurken senden önceki öğrencinin notunu söylediği an.
5-6 yaşlarındayken gittiğiniz misafirlikte yaramazlık yapıp babanın "Eve gidince görüşürüz seninle'' demesi ve arabayla eve giderken hiç konuşmaması. Kafada "Acaba naapçak?!" sorularının dolanması.
13-14 yaşlarda evde tek başınayken sesler duymak. Hemen sesli adımlarla evi dolaşıp hayali hırsızı aramak.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
İngiltere'de Roger ve Sylvia Blindell çifti, evlerine musallat olan farelerle savaşmak için belirli köşelere çok güçlü bir zehir yerleştirdi.
Fare, zehiri yedikten sonra beklenmedik bir şey oldu.
Zehirin içinde bulunan fosfor, hayvanın vücut hücrelerinden dışarıya sızdı ve havayla temas ederek reaksiyona geçti. Patlama sonucunda çıkan yangında ev tamamen tahrip oldu.
TESPİTLİ YORUM
Elektrik kesikken lambanın düğmesiyle oynadıktan sonra "Şimdi düğme açık mı kaldı kapalı mı?" diye düşünmekten beynim alev topuna döndü.
NE KADAR OLDU?
İstanbul, Pendik'te sabaha karşı bir işyerinden malzeme çalan şüphelileri fark eden karşı binadan bir kişi balkonda bulunan turşu bidonlarını şüphelilerin üstüne atıp hırsızları şoka uğratalı 1 YIL OLDU
AlkışlıYorum
İneceği durağa gelmesine rağmen durmayan otobüs şoförüne yaşlı teyzenin yorumu:
"Oğlum niye durmuyorsun?
Evine mi götüreceksin beni?"
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