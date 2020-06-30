Kadınca yalanlar
(Olacak.) BİR daha böyle yapsın onu süründüreceğim. (Sürünecek.) BİR dahaki sefere onu affetmeyeceğim, her şey bitecek.
(Bitmeyecek.) AY şekeriim bu sana çok yakıştı. Üstüne cuk oturdu valla. Al bunu sen al. (Kadından kadına söylenen.) ASLA gecikmem. Çok dakiğimdir. (Dakik mi saat mi görürsün.) "YOLDAYIM, geliyorum." (Emin ol evden daha çıkmadı.) "SENİ asla terk etmeyecegim." (Ayrıldın bil...) "TABİİ ki sana anlatmadığım hiçbir şey yok." (Valla anlatmadıklarını duysan...) "KAFAM çok karışık" (Senden ayrılacak...) "BENİM için yaptıklarını hiçbir zaman unutmayacağım.." (Ordan çıktıktan sonra bak nasıl unutacak.) "ARAMIZDA ne olursa olsun senin yerin her zaman ayrı, hep özel olacaksın benim için.." (Sorunsuz ayrılalım. Arıza çıkarma diyor...) "BEN küçükken sarışınmışım" (İnanmış gibi yap.) YALAN söylemez o.
Söylemişse de beni kırmamak içindir. (Çok incindin di mi?
Hiç geçmeyecek....) YOK ağlamıyorum, ağlamayacağım bir daha. (Gözüne bir şey kaçmadığını herkes biliyor.
Nefesini tut, birkiüçdört.) BENCE özünde iyi bir insan. (İnşallah...) TİKSİNİYORUM evet senden. Defol git. (Hayvan gibi canımı acıttın ama gitme.) Cem Yılmaz'ın bir sözü vardır.
Yalancı, onu söyleyemeyen kişiye denir, eğer söyleyebilmişşe ona yalancı diyemezsiniz çünkü zaten söyleyebilmiştir. Kadınların bu açığını yakalamanın imkansız olduğunu varsayarsak bu liste aslında hiç var olmamıştır.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Hepimiz Graham Bell'in telefonu icat ettiği ve ilk olarak sekreteri Watson'ı aradığıyla ilgili hikâyeyi duymuşuzdur.
Fakat aslında çalışan ilk telefon Bell'den 15 yıl önce, Alman bir mucit olan Philipp Reis tarafından icat edilmişti. "Reis Telephon" ismini verdiği bu cihazı, ilk olarak 1861'de sunmuştu. Reis Telephon, müzik notalarını oldukça net olarak, ancak insan sesini zayıf bir şekilde iletebiliyordu.
İnsan sesinin tel üzerinden ilk iletiminin Reis tarafından üretilen cihazla gerçekleştirildiği su götürmez bir gerçek. Ancak buna rağmen bütün övgüyü Bell alıyor.
TESPİTLİ YORUM
Burnunu karıştırırken yakalanınca, hemen yüzünü kasıyormuş gibi yapan arkadaş...
Oscar moscar ne varsa senin lan!
NE KADAR OLDU?
İspanya'nın Santander kentinden Madrid'e gitmekte olan trenin makinisti mesaisi bittiği için treni durdurup bırakıp ineli 4 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Rahim içi ultrason yapmak için kulanılan şeyin "mikrofon" olduğunu düşünen biriyle tanıştım.
Ses veriyorum;
1, 2...
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