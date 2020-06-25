Telefona geç cevap verenler
2. Sadece belli insanların telefonlarını sektirmeden açar. Onlar da en sevdiği insanlardır.
3. Çok haz etmediği kişi iki-üç kez aradığında anca öyle önemli bir şeydir deyip telefonu açmaya karar verir.
4. Telefonla öyle uzun uzun konuşmayı hiç sevmez.
Konuşma uzayıp muhabbet tıkandıkça afakanlar basar.
5. Arayan kişi daha önceki konuşmalarda eften püften konuşmuşsa, "Yine kesin aynı zırvalar" diyerek sallamaz.
6. Ne kadar çok kişi tarafından aranırsa, kendini o kadar değerli hisseden insanlardan değildir.
7. Etrafındakiler "Telefonun çalıyor" dediğinde, "Çalsın, boş ver" diyebilir.
8. Aynı mantık kapı için de geçerlidir. Gelen kişiyle hiç uğraşamayacaksa evde yokmuş gibi davrandığı olur.
9. Zamanında MSN'de de çevrimdışı takılmıştır. Şimdi de Facebook'ta öyle devam ediyordur.
10. Arkadaşları da bu durumundan yakınır. Onlara "Telefon sessizdeydi", "Yanımda değildi", "Duymamışım" gibi bahaneler uydurur.
11. Kendisi böyle yapıp da, başkasını arayıp ulaşamadığında hiç sitem etmez.
12. Telefonu bazen aramalardan, bildirimlerden susmak bilmediğinde sadece ev telefonunun olduğu 90'lara kaçıp gitmek istediği olur.
13. Yine de arama ve bildirim yağmurundan kaçtıkları kısa anlar olur.
Evdeyken telefonu sessize alıp bir köşeye fırlatır.
14. Kendisini modern dünyanın tasmasından uzak tutmayı becerebilmiş bir insandır. onedio.com
LÜZUMSUZ BİLGİLER
İngiltere'de her yıl yalan söyleme yarışması düzenlenir ve beş dakika içinde en inandırıcı yalanı söyleyebilen kişi kazanır.
Politikacıların ve avukatların bu yarışa katılması yasaktır çünkü bu konuda iyi olduklarına inanılır.
TESPİTLİ YORUM
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Ulan gerizekalı 3 tane 250 lira harcayabilsem senin 20 lirana mı bakarım ben!
NE KADAR OLDU?
Elon Mask, Twitter'da Serdar isimli bir Türk takipçisinin, İngilizce "Adamsan Space X'in Facebook sayfasını silersin" çağrısı üzerine hesabını sileli 2 YIL OLDU
AlkışlıYorum
"Oğlum ödevinin bu kısmını neden yapmadın?" diye çıkışıyorum, açık sözlü doğrucu öğrencim cevap veriyor:
Öğretmenim annem orasını anlayamadı, yapamadı...
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