İlgi nedir? Nasıl kullanılır?
Dönem hangi dönem olursa olsun ister millattan önce, ister milattan sonra, Rönesans, Orta Çağ hep aynı şeyi değişmeyen belki de evrim geçirmeyen duygudur. Çoğu kadın sevgilisinin, nişanlısının ve kocasının ilgisizliğinden şikayet eder. Özellikle şunu hep duymuşusuzdur: "Kocam evlendikten sonra ilgisini kesti." Tabii bu konuyu başka bir gün işleyeceğim. Bu konuda iki tarafı da dinlemek şart.
Yok mu ilgili erkekler tabii ki de var.
Ama kördüğüm denen şey bizim karşımıza çıkıyor.
Birçok kadının ilgisiz kalan eski sevgililerinden şikayet ederken sonrasında hayatına giren sevgilisinden "Fazla ilgisinden sıkıldım" diyerek ayrılmalarını hiçbir zaman anlamamışımdır.
Anlayamayacağız da.
- Ya Cezmi hiç ilgili değilsin.
- Hangi konuda?
- Bana karşı.
- Nasıl ya? Daha yeni başladık ilişkiye.
- Esas başlarda olur yaa.
- Yavaş yavaş tanışarak olmaz mı?
- Saçmalama hemen olur.
- Eee annenin adını felan biliyorum.
- Annemle ne alaka Cezmi?
- İşte bilgi edinmeye çalışıyorum.
- Ya çok salaksın, ya ben ilgi dedim ilgi. Annemle ilginin ne alakası var?
- Haaa sen bilgi demedin mi?
Yani kısacası ilgi gösterildiği kadar görülmeyince sinir bozan şey...
Bir de gösterilen kişide bağımlılık ve umursamazlık yapar. Mesela her zaman yazdığınız bir mesajı yazmadığınız için biri size kızabilir. Ama kesinlikle sizin yaptığınız şeyleri yapmayı aklından bile geçirmez orası ayrı...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Denizin altında bir balina gaz çıkardığında su yüzeyinde devasa baloncuklar oluşur ve bu baloncukların içine bir at bile sığabilir.
TESPİTLİ YORUM
Eskiden evlilik beşikte kertmeyle başlar ölünce biterdi. Şimdi elektrik alınca başlıyor, şarteller atınca bitiyor.
Yalan mı?
NE KADAR OLDU?
Skylab Uzay İstasyonu'nun mürettebatı, aşırı çalıştıklarını belirterek NASA ile tüm iletişimini kapatıp 24 saat Dünya'ya bakarak uzayda ilk grevi gerçekleştireli 47 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Gözü bende ve diğer herkeste olan kuzenimle oturuyoruz.
"Kızım bu gidişle evde kalacaksın, şöyle adam gibi birini bul da kurtulalım senden" diyor.
"Beyaz atlı prensimi bekliyorum" diye cevap veriyorum.
"Çok uzaklarda arama atlı prensi" diyor, "Yakınlarda at değil eşekten geçilmiyor" diyorum.
Susuyor...
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