Dünyanın fıkra anlayışı
Dünyanın en komik fıkrası şöyle:
Ormanda dolaşan iki avcıdan biri, birdenbire yere düşer.
Arkadaşı, düşen adamın nefes almadığını ve gözlerinin ferinin söndüğünü görür. Bunun üzerine telefonla acil yardımı arar.
"Arkadaşım öldü, ne yapabilirim?" diye sorar.
Telefondaki ses yanıtlar:
"Sakin olun. Size yardım edebilirim. Ama önce arkadaşınızın ölüp ölmediğinden emin olalım."' Telefonda bir süre sessizlik olur ve bir silah sesi işitilir.
Avcı telefonu tekrar eline alır ve şöyle der:
"Evet, tamam. Şimdi ne yapacağım?" Araştırmada ayrıca, insanların gülünç buldukları fıkraların ülkeler arasında önemli farklılıklar gösterdiği de saptandı.
İNGİLTERE, İrlanda, Avustralya ve Yeni Zelanda halkı şu tür fıkraları tercih ediyorlar:
HASTA: Doktor, k***ma çilek yapıştı.
DOKTOR: Bunun için size krema vereyim.
Bu arada pek çok Avrupalı, gerçek dışı olan ya da ölüm, hastalık, evlilik gibi ciddi meselelerle dalga geçilen fıkraları seviyor:
HASTANIN biri doktoruna dert yanıyor: "Doktor geçenlerde kayınvalidemle kahvaltı yapıyordum ve 'Lütfen tereyağını uzatır mısın?' diyecektim.
Ancak ağzımdan 'Seni pislik, yaşamımı mahvettin' çıktı."
EVLİLİKLE dalga geçmek de en sevilen Amerikan esprileri arasında:
Adamın biri, arkadaşıyla golf oynarken oyunun en heyecanlı anında bir cenaze töreni görüyor.
Kasketini çıkarıyor, gözlerini kapatıyor ve başını önüne eğerek dua ediyor.
Arkadaşı, "Bu şimdiye kadar gördüğüm en düşünceli ve dokunaklı sahne. Gerçekten iyi kalpli bir adamsın" der.
Arkadaşı cevap verir:
"35 yıllık karımdı."
İSKOÇYA'DA ölüm çok espri konusu oluyor:
"Dedem gibi uykumda ölmek isterim. Dehşet içinde bağırarak değil."
HAYVANLAR da sık sık fıkra konusu oluyor. İngiltere'nin bir numaralı fıkrası şöyle:
"İki gelincik barda otururlar.
Biri diğerini aşağılamaya başlar.
"Annenle yattım!'' Diğer gelinciğin yanıtını görmek için barda bir sessizlik olur.
Birinci gelincik tekrarlar:
"ANNENLE YATTIM!"
Diğeri cevap verir: "Git başımdan baba, sen sarhoşsun."
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Brezilya 1932 Olimpiyatları'na sporcu göndermeye bütçe ayıramadığı için sporcularını Los Angeles'a giden bir kahve gemisine bindirmiş, yolda kahveleri satmalarını söylemiştir.
TESPİTLİ YORUM
Mesajınıza bir dakikada cevap veren insanı sevin, koruyun, böbreğinizin tekini verin, nikahınıza alın, evi arabayı falan üstüne yapın :))
NE KADAR OLDU?
Cezaevindeki bir mahkum kendisini çok yalnız hissettiği için gazeteye ilan vererek dışarıdaki insanlardan fotoğraf isteyeli 12 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Arabamı alalı iki sene olmadı daha.
Bugüne kadar 3 orta, 5-6 tane de küçük hasarlı kaza geçirdim. Hepsi de karşı tarafın kusuruydu.
İki hafta önce lastiğimin havasını indirmişler, geçen hafta da aynamı kırmışlar.
Arkadaştan tanıdığı ustanın adresini istiyorum.
Cevap evlere şenlik:
"Sen önce bir hamama git bence, arabayı her türlü hallederiz."
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Efsane sınav cevapları 21 Haziran 2020, Pazar BOĞAZİÇİ Üniversitesi'nde İşletme hocasının, yazılıda "Risk nedir?" diye sorduğu tek soruya öğrencinin birinin...
- Erkeğin kalbi 20 Haziran 2020, Cumartesi Eskiler dermiş ki "Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer". Evet girişi mide kısmında gibi gözükse de artık...
- Eski sevgililerin ortak özellikleri? 19 Haziran 2020, Cuma Bir zamanlar deli olduğunuz ama her ne oluyorsa ayrılıktan sonra birbirinize düşman kesildiğiniz karşı cins üyelerine...
- Ne günlerdi be-3 18 Haziran 2020, Perşembe KAĞIDI birkaç kez katladıktan sonra keserdik ve açtığımızda desenlerle dolu bir kağıt elde ederdik. Dantele benzerdi. ...
- Ne günlerdi be-2 17 Haziran 2020, Çarşamba GENİŞÇE bir yaprak alıp elle patlatmayan yoktu herhalde. PİSİPİSİ otu olurdu etrafta, elimize geçirdiğimizi...