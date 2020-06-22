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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 22 Haziran 2020, Pazartesi

Dünyanın fıkra anlayışı

Araştırmada, 70 ülkeden 40 bin fıkra incelendi.
Dünyanın en komik fıkrası şöyle:
Ormanda dolaşan iki avcıdan biri, birdenbire yere düşer.
Arkadaşı, düşen adamın nefes almadığını ve gözlerinin ferinin söndüğünü görür. Bunun üzerine telefonla acil yardımı arar.
"Arkadaşım öldü, ne yapabilirim?" diye sorar.
Telefondaki ses yanıtlar:
"Sakin olun. Size yardım edebilirim. Ama önce arkadaşınızın ölüp ölmediğinden emin olalım."' Telefonda bir süre sessizlik olur ve bir silah sesi işitilir.
Avcı telefonu tekrar eline alır ve şöyle der:
"Evet, tamam. Şimdi ne yapacağım?" Araştırmada ayrıca, insanların gülünç buldukları fıkraların ülkeler arasında önemli farklılıklar gösterdiği de saptandı.
İNGİLTERE, İrlanda, Avustralya ve Yeni Zelanda halkı şu tür fıkraları tercih ediyorlar:
HASTA: Doktor, k***ma çilek yapıştı.
DOKTOR: Bunun için size krema vereyim.
Bu arada pek çok Avrupalı, gerçek dışı olan ya da ölüm, hastalık, evlilik gibi ciddi meselelerle dalga geçilen fıkraları seviyor:
HASTANIN biri doktoruna dert yanıyor: "Doktor geçenlerde kayınvalidemle kahvaltı yapıyordum ve 'Lütfen tereyağını uzatır mısın?' diyecektim.
Ancak ağzımdan 'Seni pislik, yaşamımı mahvettin' çıktı."
EVLİLİKLE dalga geçmek de en sevilen Amerikan esprileri arasında:
Adamın biri, arkadaşıyla golf oynarken oyunun en heyecanlı anında bir cenaze töreni görüyor.
Kasketini çıkarıyor, gözlerini kapatıyor ve başını önüne eğerek dua ediyor.
Arkadaşı, "Bu şimdiye kadar gördüğüm en düşünceli ve dokunaklı sahne. Gerçekten iyi kalpli bir adamsın" der.
Arkadaşı cevap verir:
"35 yıllık karımdı."
İSKOÇYA'DA ölüm çok espri konusu oluyor:
"Dedem gibi uykumda ölmek isterim. Dehşet içinde bağırarak değil."
HAYVANLAR da sık sık fıkra konusu oluyor. İngiltere'nin bir numaralı fıkrası şöyle:
"İki gelincik barda otururlar.
Biri diğerini aşağılamaya başlar.
"Annenle yattım!'' Diğer gelinciğin yanıtını görmek için barda bir sessizlik olur.
Birinci gelincik tekrarlar:
"ANNENLE YATTIM!"
Diğeri cevap verir: "Git başımdan baba, sen sarhoşsun."

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Brezilya 1932 Olimpiyatları'na sporcu göndermeye bütçe ayıramadığı için sporcularını Los Angeles'a giden bir kahve gemisine bindirmiş, yolda kahveleri satmalarını söylemiştir.

TESPİTLİ YORUM
Mesajınıza bir dakikada cevap veren insanı sevin, koruyun, böbreğinizin tekini verin, nikahınıza alın, evi arabayı falan üstüne yapın :))

NE KADAR OLDU?
Cezaevindeki bir mahkum kendisini çok yalnız hissettiği için gazeteye ilan vererek dışarıdaki insanlardan fotoğraf isteyeli 12 YIL OLDU

AlkışlıYorum
Arabamı alalı iki sene olmadı daha.
Bugüne kadar 3 orta, 5-6 tane de küçük hasarlı kaza geçirdim. Hepsi de karşı tarafın kusuruydu.
İki hafta önce lastiğimin havasını indirmişler, geçen hafta da aynamı kırmışlar.
Arkadaştan tanıdığı ustanın adresini istiyorum.
Cevap evlere şenlik:
"Sen önce bir hamama git bence, arabayı her türlü hallederiz."

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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Dünyanın fıkra anlayışı
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