Bugünkü
Takvim
Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 21 Haziran 2020, Pazar

Efsane sınav cevapları

BOĞAZİÇİ Üniversitesi'nde İşletme hocasının, yazılıda "Risk nedir?" diye sorduğu tek soruya öğrencinin birinin boş kağıt verip üstüne "Risk budur" cevabı...
MESLEK lisesi 9. sınıf kimya dersi sorusu; Soru:
Maddenin hallerini yazınız.
Cevap: Yalın hali, tam hali.
EFSANEYE göre çılgın felsefe hocası 100 puanlık tek soruyu yanındaki sandalyeyi göstererek sorar: "Bana bu sandalyenin var olmadığını kanıtlayın!" 100 puan alan tek kişinin cevabi ise sadece şudur: "Hangi sandalye?"
"DUDAKTAN kalbe hangi yazarımızın romanıdır" sorusuna verilen cevap;
"Yaşar Nuri Öztürk"
SORU: Doğada en çok bulunan kaya çeşidi nedir?
Cevap arkadaştan geliyor: Daş (evet aynen böyle yazılmıştır)
İLKÖĞRETİM 5. sınıf Fen ve Teknoloji dersi sınav sorusu:
- Hacim nedir?
- Hacim, Hac'dan gelenlere denir. Örneğin naber hacim?
SORU: Kaburga kemiği kırılan biri ..... ile taşınır.
Cevap: Kaburga kemiği kırılan biri itina ile taşınır.
SORU: Doymamış yağ nedir? Cevap: İyi beslenmemiş yağdır.
SORU: İnsanların vücutlarını kaplayan en üst katman olup, altında barındırdığı kas ve organları koruyan ve doku tabakalarından oluşan örtü sistemi organına ne denir?
Cevap: Post.
SORU: Vakitli vakitsiz deyimin cümle içinde kullanınız. (verilen deyimlerden biri) Cevap: Vakitli vakitsiz namaz kılıyordu.

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Çin ve Nepal, Everest Dağı'nın tepe noktasının yüksekliği üzerine 5 yıl boyunca tartışma yaşadı.
Nepal, dağın tepesindeki karı da yüksekliğe dahil etmek isterken, Çin sadece kayanın yüksekliğini dikkate almak istemişti.
Aradaki fark 4 metreydi.

TESPİTLİ YORUM
Psikoloğa gidip "Sorunlarım var" dedim "Hangimizin sorunu yok ki hepsi geçer" dedi gönderdi.
Şimdi daha iyiyim.
Profesyonel destek şart.

NE KADAR OLDU?
Tarkan,"Ünlü olduktan sonra unutamadığım bir anı; Gözü görmeyen bir dilenciye 5 TL verdiğimde bana bakıp 'Abi sen Tarkan'sın 5 lira ne? Gözünü seveyim' diye bir anısını anlatalı 1 YIL OLDU

AlkışlıYorum
SEZONDA aldığım eteği sezon sonunda 20 TL ucuza aldığını sık sık dile getiren arkadaşım eteğini giymiş bugün. Sabah üstüne uygun bluz ayarlamak için uğraşırken de servisi kaçırmış, geç kalmamak için taksiye binmiş.
Bilin bakalım taksiye ne kadar ödemiş?

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Efsane sınav cevapları
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ