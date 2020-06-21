Efsane sınav cevapları
MESLEK lisesi 9. sınıf kimya dersi sorusu; Soru:
Maddenin hallerini yazınız.
Cevap: Yalın hali, tam hali.
EFSANEYE göre çılgın felsefe hocası 100 puanlık tek soruyu yanındaki sandalyeyi göstererek sorar: "Bana bu sandalyenin var olmadığını kanıtlayın!" 100 puan alan tek kişinin cevabi ise sadece şudur: "Hangi sandalye?"
"DUDAKTAN kalbe hangi yazarımızın romanıdır" sorusuna verilen cevap;
"Yaşar Nuri Öztürk"
SORU: Doğada en çok bulunan kaya çeşidi nedir?
Cevap arkadaştan geliyor: Daş (evet aynen böyle yazılmıştır)
İLKÖĞRETİM 5. sınıf Fen ve Teknoloji dersi sınav sorusu:
- Hacim nedir?
- Hacim, Hac'dan gelenlere denir. Örneğin naber hacim?
SORU: Kaburga kemiği kırılan biri ..... ile taşınır.
Cevap: Kaburga kemiği kırılan biri itina ile taşınır.
SORU: Doymamış yağ nedir? Cevap: İyi beslenmemiş yağdır.
SORU: İnsanların vücutlarını kaplayan en üst katman olup, altında barındırdığı kas ve organları koruyan ve doku tabakalarından oluşan örtü sistemi organına ne denir?
Cevap: Post.
SORU: Vakitli vakitsiz deyimin cümle içinde kullanınız. (verilen deyimlerden biri) Cevap: Vakitli vakitsiz namaz kılıyordu.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Çin ve Nepal, Everest Dağı'nın tepe noktasının yüksekliği üzerine 5 yıl boyunca tartışma yaşadı.
Nepal, dağın tepesindeki karı da yüksekliğe dahil etmek isterken, Çin sadece kayanın yüksekliğini dikkate almak istemişti.
Aradaki fark 4 metreydi.
TESPİTLİ YORUM
Psikoloğa gidip "Sorunlarım var" dedim "Hangimizin sorunu yok ki hepsi geçer" dedi gönderdi.
Şimdi daha iyiyim.
Profesyonel destek şart.
NE KADAR OLDU?
Tarkan,"Ünlü olduktan sonra unutamadığım bir anı; Gözü görmeyen bir dilenciye 5 TL verdiğimde bana bakıp 'Abi sen Tarkan'sın 5 lira ne? Gözünü seveyim' diye bir anısını anlatalı 1 YIL OLDU
AlkışlıYorum
SEZONDA aldığım eteği sezon sonunda 20 TL ucuza aldığını sık sık dile getiren arkadaşım eteğini giymiş bugün. Sabah üstüne uygun bluz ayarlamak için uğraşırken de servisi kaçırmış, geç kalmamak için taksiye binmiş.
Bilin bakalım taksiye ne kadar ödemiş?
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Erkeğin kalbi 20 Haziran 2020, Cumartesi Eskiler dermiş ki "Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer". Evet girişi mide kısmında gibi gözükse de artık...
- Eski sevgililerin ortak özellikleri? 19 Haziran 2020, Cuma Bir zamanlar deli olduğunuz ama her ne oluyorsa ayrılıktan sonra birbirinize düşman kesildiğiniz karşı cins üyelerine...
- Ne günlerdi be-3 18 Haziran 2020, Perşembe KAĞIDI birkaç kez katladıktan sonra keserdik ve açtığımızda desenlerle dolu bir kağıt elde ederdik. Dantele benzerdi. ...
- Ne günlerdi be-2 17 Haziran 2020, Çarşamba GENİŞÇE bir yaprak alıp elle patlatmayan yoktu herhalde. PİSİPİSİ otu olurdu etrafta, elimize geçirdiğimizi...
- Ne günlerdi be-1 16 Haziran 2020, Salı SOKAKTA geçirilen günleri de, sanal dünyanın yayıldığı dönemi de yaşamış bir nesil olarak keskin bir fark var çocukluk...