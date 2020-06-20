Erkeğin kalbi
Yeni dönemde nerede olduğunu söylemeye terbiyem elvermiyor.
Fiziksel büyüklük olarak konuşacaksak, bir kadının kalbinden yaklaşık 50 gr daha ağırdır, tıpkı beyinde olduğu gibi. Duygusal büyüklük olarak nedir bilemeyeceğim ama, kuyruk acısı çeken kadınların tahmininden daha büyük olduğunu söyleyebilirim.
Genelde 60 ile 90 arası atar... Kendine aşık edip 140 atmasına neden olan kadına itinayla teslim edilir.
Birçok kadın olmadığını iddia etse de vardır. Kırıldığı zaman, erkek, onu tekrar bir araya toplamak için kalbe zarar veren her şeyi yapar.
Belki de bu yüzden bir erkeğin kalbi ortalama bir kadının kalbine göre daha kısa ömürlüdür.
Bir erkeğin kalbi ayarsız çalışan bir organdır. Başına buyruktur. Beyin denen diğer organla bağlantı kopukluğu vardır. Kısacası düzgün işlemez. Hiçbir konuda umut bağlamayın.
Çoğu zaman çocuk masumiyeti vardır ama pek kanmayın, o çocuk canavarlaşabiliyor.
Sonuca gelirsek efendim, erkekler ruhsuz olmakla ve duygusuz olmakla suçlanır daima ama durum şuna benzer; bir erkeğin kalbi çöle benzer baktığınızda.
Sade ve tek düze bir kum görürsünüz. Ama temeline indiğinizde kırgınlıklar; yaralar; ve adeta bir geçmiş yatıyordur. Fakat onu herkes göremez. Çoğu 'kum işte' der geçer. Tıpkı bir çöle baktıkları gibi. Erkeklerin kalbini keşfeden kişiler, onu profesyonelce öğrenen gerçek sevgilileridir.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
2014 yılında Godzilla filminin çekimlerinde, kükreme sesleri konser hoparlörleri ile verildi. Sesler o kadar yüksekti ki; 5 kilometre ötede yaşayanlara deprem olduğunu düşündürdükleri için şikayet aldılar.
TESPİTLİ YORUM
Arkanızdan konuşanlara sakın kızmayın, neticede muhatap alacakları yeri çok iyi biliyorlar.
NE KADAR OLDU?
Sivas'ta intihar etmek için otelin çatısına çıkan bir kişi polislerin 5.5 saat süren ikna çabası sırasında uyuyakalalı 11 YIL OLDU
AlkışlıYorum
KAZIK kadar oldum hala hayali arkadaşım var.
Yolda yürürken, evde otururken, yemek yerken, ders çalışırken hep onunla konuşuyorum. İşin daha da acınası yanı kendisiyle İngilizce konuşuyorum.
"OĞLUM ödevinin bu kısmını neden yapmadın?" diye çıkışıyorum, açık sözlü, doğrucu öğrencim cevap veriyor:
Öğretmenim annem orasını anlayamadı, yapamadı...
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