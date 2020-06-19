Eski sevgililerin ortak özellikleri?
Ayrılma psikolojisinin ortaya çıkardığı potansiyel denyoluk, taraflardan birini belki ikisini birden etkisi altına alır ve soğuk, yağışlı bir hava benzeri durum yaratır... Aptalca hareketler ardı ardına birbirini izlerken ne saygı kalır ortada, ne de sevgi.. "Yuh be sana mı vurulmuşum?" dedirtir eski sevgili kişisi ve yanından ayrılmak istemediğiniz aynı kişi...
Hep olsa dediğiniz güzeller güzeli, bir anda 'Aman kaçayım, aman saklanayım' moduna girdiğiniz şahıs oluverir... Herkesin sevgilisi aynıdır. Ortak özellikleri vardır. Nedir bunlar?
Birincisi hepsinin eski olmaları...
Şu anda birilerinin yenileri olmaları...
Gördüğünde vay beee diye eski günlerini hatırlatmaları...
Olup olmadık yerde karşımıza çıkmaları... Hele bir de yanında yenisi varsa çaktırılmamalıdır.
Gözünün üstünde kaşı olması...
Kadınlar için öküz burcu, erkekler için yılan burcu olmaları...
Hepsinin şerefsiz olmaları.
Terk etsen de terk etmesen de.
Hep onlar suçludur. Hiçbir zaman suç sizde değildir.
Hala zaman zaman hatırlanıyor olmaları ve çoğu zaman aynı anda hatırlanıyor olmaları...
Yeni sevgili tarafından merak edilir. Aman diyim hiçbir şekilde yeni sevgilinize eskiden bahsetmeyin. Sıkıntı büyük olur.
Hepsinin seninle kısa/uzun geçmişi olması. Ne demişler, "Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı."
LÜZUMSUZ BİLGİLER
İneklerin her sene öldürdüğü insan sayısı, köpek balıklarının öldürdüğü insan sayısından fazladır.
TESPİTLİ YORUM
Nişanlıyken ayağın taşa çarpsa "Ah canım iyi misin?" olur.
Evliyken "Gözün kormuydu, önüne baksana" olur.
NE KADAR OLDU?
Los Angeles'ta kimliği belirlenemeyen bir grup, yılbaşı gecesi ünlü "Hollywood" yazısını "Hollyweed" olarak değiştireli 3 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Kaşlarımı aldırmak için gittiğim kuaför sayıyor: "Çok inceltmiş, iki kaş arasında uyumsuzluk var, daha önce hiç kaş almamış biri aldı kaşlarınızı galiba." Sonunda da dayanamayıp soruyor:
"En son kim almıştı?" Cevapla beraber derin bir sessizlik oluyor. "Siz!"
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