Ne günlerdi be-3
TUZLUK oyununu bilmeyen yoktur, yine origami yeteneğimizin bir diğer ürünüydü.
Dışına seçenekleri yazıp sayı söylenmesi istenirdi ve o sayı kadar sağa sola açıp kapattıktan sonra sonuç çıkardı. Zamanın Onedio testi.
ANNEMİZİN çoraplarını bakkaldan biz alırdık, evde de filmlerden özenip kafamıza geçirirdik.
MANDALLARI parmaklarımıza kıstırıp Freddy Krueger misali dolaşırdık etrafta.
Canımız yanmaya başlayınca tadı kaçardı tabii.
BİR kağıt oyunu ile ne kadar gerilim olabileceğinin en güzel örneğidir adam asmaca.
Çok psikopat oyunlar oynuyormuşuz yalnız.
KARDEŞİMİZLE, kuzenimizle veya en yakın arkadaşımızla karşılıklı el hareketleriyle seri bir şekilde oynadığımız şu oyunu da unutmak ne mümkün!
Bir sol el bir sağ el şeklinde yapılır ama çok karışık olanları da vardı.
ŞİMDİ akıllı tahtalar olduğu için tebeşir pek bilinmiyor.
Oysa bizim için önemi büyüktü.
Hoca kafaya iyi nişan alırdı bunlarla. Bazen sınıfta tebeşir kalmaz diğer sınıftan istemeye giderdik.
Tozunu içince ateş yükselttiğine dair bir şehir efsanesi de vardı.
Bir de eve giderken aşırdığımız oluyordu, sokakta seksek çizgileri çizmek için kullanırdık.
ANKET defteriyle ortaokul günlerinde düşüncelerini almadığımız sınıf arkadaşları kalmazdı.
Yazılanları şimdi okusak içten içe gülümsetir.
CINE5'İN hayatımıza girmesi ile birlikte belirsiz görüntüsüne rağmen zaman zaman yine de izlemeye çalışırdık.
ARSA gibi yerlerden kırılmış aynalar bulur, güneş ışığını evlerin içine yansıtıp muzurluk peşinde az koşmazdık.
ŞİMDİ olduğu gibi hepsi plastik değildi kaydırakların.
Bu metal kaydıraklar yaz sıcağına maruz kalınca kızgın tavaya oturmak gibi hissettirirdi.
Üstünde yumurta kırsanız pişerdi, o derece.
Gerçekten de ne günlerdi be!
Kaynak: onedio.com
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Aynaların rengi aslında yeşildir, çünkü aynalar diğer tüm renklerden daha fazla yeşili yansıtır.
TESPİTLİ YORUM
Sabah sporu olarak yataktan kalkıyorum, bence yeterli.
NE KADAR OLDU?
Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nde Bayi Onur Genel'e "Bana eksik para üstü vermişssin" diye yalan söyleyip 100 lira dolandıran kimliği belirsiz şüpheli, bayiden çıkarken "Para kolay kazanılmıyor" diyerek azarlayalı 2 YIL OLDU
AlkışlıYorum
ÖĞRENCİLERE dağıtılan tanıma formundaki "Sürekli bir hastalığınız var mı?" sorusuna öğrencinin verdiği cevaptır:
Sümüğüm akıyor.
KARISINA, yabancı uyruklu bir kadınla evde yakalanan komşum hala kadının yaşam koçu olduğu konusunda ısrarcı. 50'li yaşlardaki komşumun ise olaya yaklaşımı bambaşka: "Koç mu? Kadın at ayol!"
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