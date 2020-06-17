Ne günlerdi be-2
PİSİPİSİ otu olurdu etrafta, elimize geçirdiğimizi arkadaşlarımızın sırtına saplardık. Ok gibi giderdi, sağlam saplanırdı. Fena acıtırdı da.
BOZUK para olmadığı zamanlarda yazı-tura yerine kırık kiremit parçasının bir yüzüne tükürüp, yaş mı kuru mu diye sorardık.
Kiremitin tozuyla kına da yapardık. Bazen de ince kısımlarını üst üste koyup Badi Ekrem misali elle kırma çabasına girerdik.
İLKOKULDA defter kenarları süslerle dolu olurdu.
SABAH 9'daki çizgi film kaçtıysa akşam 4'te-5'te tekrarı çıkardı. Hem öğlenciler hem sabahçılar izleyebilirdi.
Şimdiki gibi internetten istediğin kadar izlemek mümkün değildi tabii.
BAKKAL önünde cips yoklamak bizim işimizdi.
Bakkal görecek diye ne gerilirdik.
HER ne kadar Pokemon tasoları meşhur olsa da, onlardan önce Sevimli Kahramanlar tasoları vardı.
Hatta bunların bazılarının ortası çıkıntılı olurdu, daha rahat dönerlerdi.
ANNEMİZ, babamız telefonda konuşurken içeride bir köşede oyalandığımız o kulübeyi de unutmak ne mümkün!
YENİ çorapları birbirine tutturmak için kullanılan şu küçük klipsleri küpe yapardık.
OKULA taso sokması yasak olduğu için teneffüslerde 5 taş ya da 3 taş gibi oyunlar oynardık.
Yine de tasoları bir şekilde sokar, öğretmenler görmeden bir köşede oynardık.
DAHA bitmemiş OMO kutularının içini boşaltıp misket arardık.
Tabii annemizden sağlam bir azar işitirdik.
ÇAMURU dibe çökmüş su birikintisinde kirli ellerimizi sadece yüzeye temas edecek şekilde yıkardık.
Çünkü ellerimiz sürekli çamur ya da kum içinde olurdu.
Kimi zaman misket oynarken kimi zaman çamurdan şekiller yaparken.
DEVAMI YARIN
Kaynak: onedio.com
LÜZUMSUZ BİLGİLER
5 bin yıl önce Çin ojeyi icat etti. Oje, zenginlik ve güç göstergesi olarak kullanılıyordu.
Sıradan insanlar oje kullandıklarında ölüme mahkum ediliyorlardı.
TESPİTLİ YORUM
"Erkekler ağlamazmışşş" Anasından doğarken uzun hava mı çekiyorlar :)
Fıkra
Temel, New York'taki gökdelenlerden birinin 53. katında çalışırken aniden ayağı kaymış ve aşağı doğru düşmeye başlamış... 52, 51, 50, 49, 48...
Katları yıldırım hızıyla geçen Temel 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2...
Ve 1'inci kata geldiğinde kafasından şimşek gibi şu düşünceler geçmiş:
- Sana çok şükür Allah'ım.
Ha buraya kadar sağ sağlam celduk. Birinci kattan düşsem de nasıl olsa piseycukler olmaz.
AlkışlıYorum
"Kızım 2 yaşına girdi, hala benden korkuyor sanki" diye kaynanama dert yanarken, yüreklere su serpen açıklama kayınpederden geldi: Normal yavrum. Ben bile korkuyorum senden...
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