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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 16 Haziran 2020, Salı

Ne günlerdi be-1

SOKAKTA geçirilen günleri de, sanal dünyanın yayıldığı dönemi de yaşamış bir nesil olarak keskin bir fark var çocukluk ve yetişkinlik yıllarımız arasında. Haliyle o günleri hatırladığımızda "Ne günlerdi be!" demeden edemiyoruz.
Hazırlanın, 3 günlük bir yazı ile sizi geçmişe doğru özlem dolu bir yolculuğa çıkıyoruz...
YORGANIN içindeyken sobanın tavana vuran ışıklarını izleyerek uyuyakalırdık.
Ateşin dans eden o ışıklarını izleye izleye göz kapaklarımıza bir ağırlık çökerdi.
SIKICI derslerin stres çarkı görevini yerine getirirdi silgiler. Canımız sıkıldıkça alakasız şeyler yazar, delik deşik ederdik.
Tabii bazen kalemin ucu silginin içinde kırılıp kalırdı.
Silginin kopan parçalarını da ona buna atardık.
YEMEKTE düdük makarna varsa eğlence de vardır.
Çok geçmeden "Evladım oynama yemeğinle, ye hadi!" cümlesini işitirdik.
BALON patlasa bile bulurduk eğlenecek bir yöntem.
Dişimize değdirip gıcır gıcır ses çıkartırdık.
Dişle patlamadığında iğneyle patlatırdık. Küçücük olmasına rağmen rahatsız edici tiz bir ses çıkarırdı patlayınca.
GEÇICI dövmelerden yapmayan yoktur.
Suyla, bazen de tükürükle ıslatıp yavaş yavaş çekerdik.
Belki de ilk öğrendiğimiz illüzyon numarasıydı.
TAŞTAN direk yaptığımız kaleye alternatifti bu kaleler.
Top çamurluysa onlarca top izi duvarda kalırdı.
SOKAKTA oynayan bir nesil olduğumuz için dışarıda ne varsa keşfetmek için can atardık.
Nemli toprağı kazıp solucan çıkarır, su birikintilerine gidip iribaş yakalardık.
FUTBOL topu almak öyle kolay değildi, koladan bedava çıkan toplar hemen hemen her evde vardı.
Kullanılamayacak duruma gelen futbol topunu keserdik ve küçük bir yerinden delik açıp havasını indirdiğimiz plastik topu içine sokardık.
Sonra da şişirmek için hava arardık dükkanlardan, benzinlikten. DEVAMI YARIN

LÜZUMSUZ BİLGİLER
İngilizce'ye Miranda, Jessica ve Olivia isimlerini Shakespeare kazandırmıştır.

TESPİTLİ YORUM
Türkiye'de yaya geçidi için tek kural vardır.
Yeşil: Yürü… Kırmızı: Koş lan koooooooş!

NE KADAR OLDU?
83 yaşındaki kadın, 35 yaşındaki kocasına 4 milyon dolarlık servet bırakalı 1 YIL OLDU

Fıkra
Bizimkiler Rusya ile savaş halindeyken, bize ait olan toplardan birinin namlusu kırılır.
Temel tutar en yakındaki ağacı keser ve ağaçtan bir namlu yapar topa.
Yerleştirirler ve ateşlerler, tabii doğal olarak top patlar ve yanındaki yaklaşık 15-20 kişi ölür.
Komutan Temel'i çağırır ve:
- Temel sen ne ettun, 20 askeru öldurdun.
-Komitanum haburaya 20 ölü var ise Rusya'da daha çoktur!

AlkışlıYorum
Arkadaşım fotoğrafçılık kursuna gidiyor.
Grup olarak çekim yapmaya Yedigöller'e gideceklermiş.
Annesine çekim için haftasonu yola çıkacaklarını söylüyor. Annesinden cevap:
"Burada çek."

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