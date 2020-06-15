Sürpriz doğum günü
Çocuklar merdivenlerden atlayarak aşağıya kahvaltıya indiler ve tek bir söz söylemeden kahvaltılarını yaptılar.
Evden işe geldiğimde bir hayli umutsuz hissediyordum.
Ofisime vardığımda sekreterim Joanna, "Günaydın patron, ha bu arada mutlu yıllar" dedi. An azından birisi hatırlıyor diye sevindim.
Saat 1'e kadar çalıştıktan sonra sekreterim: "Hava çok güzel ve bugün sizin doğumgününüz.
Neden dışarıda öğle yemeği yemiyoruz, yanlızca siz ve ben?" dedi. Bugün duyduğum en iyi şeydi. "Hadi gidelim!" dedim.
Normalde gittiğimizden farklı özel masalı bir bistroya gittik.
Birkaç karışık içki ve yemeğin tadını çıkardım.
Ofise dönüşte sekreterim Joanne: "Güzel bir gün, ofise dönmek zorunda değiliz değil mi?" dedi. "Hayır gitmek zorunda değiliz. Ne yapmayı düşünüyorsun?" şeklinde cevapladım. "Evim yakın. Oraya gidebiliriz." dedi. Gittik.
Sekreterimin evine vardığımızda Joanne: "Sorun olmazsa yatak odasına gidip geleceğim" dedi. "Tamam" dedim gergin bir şekilde. Yatak odasına gitti ve birkaç dakika sonra büyük bir pasta ile geri döndü.
Peşi sıra; karım, çocuklarım, birçok arkadaşım, meslektaşlarım: Mutlu yıllar şarkısını söylüyordu.
Ve ben sadece oturmuş..
Orada...
Kanepede...
Çıplak.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
1996 yılında 4 yaşındaki bir Rus çocuk ona zarar veren ailesini terk edip vahşi köpeklerle yaşamaya başlamıştı.
Yakalanması iki yıl sürmüş ve bu süreç içinde çocuk sürünün lideri olmuş, polisi üç kez atlatmıştı.
Daha sonra askeri okula gitti ve orduda görev aldı.
TESPİTLİ YORUM
Acun Ilıcalı: "Halı saha için maç saatini bekliyorduk, bizden sonra oynayanlar oluyordu maçı da uzatamıyorduk.
Ben de halı saha aldım" diyeli 1 YIL OLDU
AlkışlıYorum
ANNENİZİN dudağında uçuk gördüyseniz nedenini sorarken bir kez daha düşünün. Zira anneniz, gecenin bir yarısı babanızın ufak(!) bir gaz çıkışı yapması sonucu uykusundan 'Bombalanıyoruz!' diye fırlamış ve ertesi sabah dudağında koca bir uçukla uyanmış olabilir.
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