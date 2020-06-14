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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 14 Haziran 2020, Pazar

Alo! Aşkım nerdesin?

ERKEK TARAFI:
- Alo, sevgilim nerdesin?
- Daha çıkmadım işteyim laflıyoruz arkadaşlarla - Tamam görüşürüz.
BİR SAAT SONRA
- Nerdesin aşkım, - Geleceğim aşkım bizim Necmi'yi gördüm iki lafladık.
- Peki aşkım.
BİR SAAT SONRA
- Nerde kaldın aşkım?
- Yoldayım geliyorum.
- Tamam.
BİR SAAT SONRA
- Sofrayı kurdum ya ne kadar uzun sürdü yol, merak ettim bir şey mi oldu diye.
- Güzelim trafik sıkışık...
Yarım saat sonra kadın arar ve telefon meşgul çalar.
Kadının aklına olmadık şeyler gelmeye başlar. Tekrar aranır yine meşgul çalar. Sonra kapı çalar. Koca kapıdadır.
KADIN KISMI:
Er kişimiz kadından intikam almak için kadının dışarı çıktığı anı beklemektedir. O gün gelmiş intikam çanları çalar...
- Naber?
- İyidir aşkım, geziyoz kızlarla.
- Selam söyle.
BIR SAAT SONRA
- Naber?
- Ne olsun konuşuyoz...
BİR SAAT SONRA
- Ne zaman geleceksin?
- Az daha takılacağım.
Bir şey mi oldu?
- Yoo... Selam söyle. Kadın içinden la havle çeker. "Noldu ayol bu adama, hiç böyle yapmazdı" der ve sonra:
- Yola çıkınca ara beni - Olur!
Aynı akşam, evde erkişisi kadınına sorar;
- Eee... Nasılmış zırt pırt aranmak? Nasıl deliriyor değil mi insan?
-Yooo, çok mutlu ettin beni.
- !!! (Tövbe yarabbim bakışı) Kadın normal hayatına devam ederken erkek kıpkırmızı bir şekilde kafasını kaşır.
-Nasıl yani?

LÜZUMSUZ BİLGİLER
2015'te en yaşlısı 76 yaşında olan 6 kişilik "Dede Çetesi" İngiliz tarihindeki en büyük banka soygununa imza atmış ve 200 milyon dolar çalmışlardır.

TESPİTLİ YORUM
Allah'ım çok paranın beni değiştirip değiştirmediğini öğrenmem için lütfen bana bir şans ver!

NE KADAR OLDU?
Konya İl Emniyet Müdürlüğü, gece sokaklarda drift yaptıkları gerekçesiyle gelen yoğun şikayetler üzerine, "Şahincilerin akıl sağlığını kontrol edeceğiz" şeklinde ilginç bir açıklama yapalı 12 YIL OLDU

AlkışlıYorum
Bulunduğum ile İstanbul'dan dünyaca ünlü bir Türk body'ci, seminer için geldi.
Salonda bu yarmayı kenara sıkıştırıp "Hocam bu omuzlar az daha genişlesin, yuvarlaklaşsın istiyorum.
Özel bir tavsiyeniz olacak mı?" dedim.
Şöyle bir küçümseyerek baktı; "Her yerin tam, bir omuzların eksik sanki" dedi.
İnsan gibi bir şey sorduk. Alıştırarak söyle hayvanın evladı!

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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Alo! Aşkım nerdesin?
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