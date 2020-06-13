Telaffuzu zor kelimeler
ROPDÖŞAMBIR:
Hala bunları giyen erkek kaldı mı? Eskiden babalarımız giyerdi ve biz hiç adını söyleyemezdik!
SU ŞİŞESİ:
Hele uzun cümlelerde kullanmayı bir deneyin!
NÖROŞİRÜRJİ:
Beyin ve sinir cerrahisi anlamına gelir. Kolaysa söyleyin de görelim.
Hecelemeden.
PROFİTEROL:
Yemesi güzel de söylemesi zor!
PSİŞİK:
İnsanın dili dönmüyor, zaten çok telaffuz edesimiz de gelmiyor!
KAPİTÜLASYON:
Yazması ayrı, okuması ayrı dert!
MÜTEYAKKIZ:
Teyakkuz, yani tetikte olma hali. Vay canına!
ENTELİJANSİYA:
Aydınlar topluluğu.
Bizde tam olarak böyle kullanılmıyor ama olsun!
MUAYENEHANE:
Muayene olduktan sonra söylemesi daha da zor!
ANALJEZİK:
Neyse ki ağrı kesici demeyi tercih ediyoruz.
İSTATİSTİKİ:
Kabul edin, gerçek çirkin bu kelime!
BİNAENALEYH:
Bu yüzden, bundan dolayı...
MUVAFAKATNAME:
İzin yazısı diyebilir miyiz?
Teşekkürler...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
"İyi ki doğdun" şarkısının hakları Warner Music tarafından 1990 yılında 15 milyon dolara alınmıştır. Bu yüzden Wendy Williams şarkıyı televizyon programında söylediği için 700 dolarlık ceza ödemek zorunda kalmıştır.
TESPİTLİ YORUM
Kaldırımda duran insanı korna çalarak bir yerlere götürmeye çalışan dolmuş şoföründeki azim ve kararlılık kimsede yok.
NE KADAR OLDU?
Turgut Özal, Türkiye'ye iltica eden Naim Süleymanoğlu'nun Türkçe basın toplantısını Türkçe'ye tercüme edeli 12 YIL OLDU
Fıkra
Avukat arabasını bürosunun önüne çekmişti.
İnmek için kapıyı açtı, tam o sırada arkadan hızla gelen tır kapıyı aldı götürdü.
Hemen kalabalık birikti, ambulans polis vs. Polis avukata sordu:
- Nasıl oldu?
Avukat sinirli:
-İnecekken arkadan geldi, kapıyı aldı götürdü.
Eyvah o kadar para vermiştim.
Polis: Peki beyfendi kolunuz nasıl koptu?
Avukat bağırarak:
Eyvah Rolex'im Rolex'im.
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