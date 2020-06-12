Deli eden durumlar
Markette ödeme kuyruğunda önlerde bir yer kapmışken, arkanızdakilerin yeni açılan bir kasaya hücum etmeleri...
Size "Sana bir soru sorabilir miyim?" diye soranlar...
Arkanızdaki arabanın şoförünün sırf bir yayaya, yaya geçidini kullanması için izin vermenizden dolayı size korna çalması...
Asansörün her katta durup kimsenin binmemesi.
Çaldığı şarkıyı kimin söylediğini söylemeyen radyo istasyonları...
Paketlenmiş bir şeyin paketini açtığınızda asla eskisi gibi paketleyememek.
Buz kalıbından çıkmayan buzlar...
Mahallenizde bulunan ve her şeye havlayan bir köpek...
Saati sorarken bileğini gösteren insanlar...
İki saniye önce elinizde olan kalemi bulamamak...
Elinize krem sürdükten sonra dışarıya çıkmak için kapıyı açmaya çalışmak...
Düşen bir şeyi almak için masanın altına girip, çıkarken kafanızı vurmanız.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Avustralya'da bir kadın, kazanan at yarışı bahisinin fotoğrafını Facebook'ta paylaştı.
Fotoğrafın üzerindeki kodu gören arkadaşı, kodu kullanarak ödülü kadından önce aldı.
TESPİTLİ YORUM
Karısının çok konuştuğundan yakınan adama sormuşlar:
"Eşinizle ne zaman evlendiniz?" Adam cevap vermiş: "Çeneler çeneler önce."
NE KADAR OLDU?
İbrahim Tatlıses "Termos sıcak su koyunca sıcak, soğuk su koyunca soğuk tutuyor.
Termos bunu nasıl anlıyor?" diyeli 16 YIL OLDU
Fıkra
Kadının biri, kocasının her akşam uğradığı meyhaneye gider.
Onun oturduğu masaya, adamın şaşkın bakışları altında oturur.
Önündeki şişeden bir kadeh doldurur.
Bir yudumda diker.
Ağzından burnundan ateşler fışkırmış bir vaziyette, gözlerinden yaşlar boşanır:.
- Allah kahretsin! Bu zıkkımı nasıl içersin?
- Gördün mü? Bir de benim buraya gelip keyif yaptığımı sanıyorsun?
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