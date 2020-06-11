Çocukluk takıntılarımız
* KOLAYI annenin izniyle ve onun izin verdiği kadar içebilmek.
* MİSAFİR geldiğinde uyutulmak
* ARKADAŞININ beslenmesindekilerin, seninkilerden daha iyi olması.
* AKŞAM ezanı ya da babanın eve dönüş vaktinin oyunun bitme vakti demek olması.
* OYUNUN en güzel yerinde annenin yemeğe çağırması.
* YILBAŞI hediye çekilişlerinde sana çıkan kişinin dandik hediye alması.
* ANNENİN seçtiği kıyafeti giyme zorunluluğu.
* BAYRAMDA harçlık vermeyen büyükleri de ziyaret zorunluluğu.
* SAKLAMBAÇ oyununda sen ebeyken çanak çömlek patlaması durumu.
* ANNENI mi yoksa babanı mı daha çok seviyorsun sorusuna cevap verme zorunluluğu.
* MİSAFİR gidilen ya da misafir gelen kişilerin karnen/dersler nasıl diye muhabbete girme çabaları.
* EVDEN alınan havuç, zeytin ve binbir emekle yapılan kardan adamın diğer çocuklar tarafından yağmalanması.
* EN güzel meyvelerin olduğu ağaçların sağlam bir kapıcı ya da manyak bir apartman sakinince gözlenen bahçelerde olması.
* PAZAR akşamları banyo yapma zorunluluğu.
* MİSAFİRİN çocuğuyla oyuncaklarını paylaşma zorunluluğu.
* OKUL başlarken yazın uzattığımız saçlarımızı kestirmek gerekliliği.
* İSTEDİĞİN kadar televizyon izleyememek.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Kuşlar krokodillerin yaşayan en yakın akrabası ve türü tükenmiş olan tüylü dinozorların torunlarıdır. Bu durum, onları hayattaki tek dinozorlar yapar.
TESPİTLİ YORUM
Filmlerde adam bombayı patlamasına 1 saniye kala imha ediyor.
Ben 3 saat olduğunu görsem bile korkudan ülke değiştiririm.
NE KADAR OLDU?
Babasının akülerini çalan hırsızları yakalayıp döven Pala Yasin, çıkarıldığı mahkemede ertelenen cezasını yanlış anlayıp hapis yatacağını zannedince hakime küfür ettikten sonra tekrar yargılanalı 9 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Yine polisimiz megafonla patates satan kamyonete hitaben:
"Patatesçi devam et, duraklama yapma." Patatescinin megafonla cevabı:
"Anlaşıldı tamam!"
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